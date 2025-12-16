快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

關鍵一夜！民進黨彰化縣長民調今晚啟動 4陣營拚動員

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
下屆彰化縣長選舉民進黨內競爭激烈，黨中央今早通知，彰化縣長黨內電話民調今晚即將啟動。圖／聯合報系資料照片
下屆彰化縣長選舉民進黨內競爭激烈，黨中央今早通知，彰化縣長黨內電話民調今晚即將啟動。圖／聯合報系資料照片

下屆彰化縣長選舉民進黨內競爭激烈，黨中央今早通知，彰化縣長黨內電話民調今晚即將啟動。各陣營第一時間展開動員，透過社群平台、簡訊發布圖卡，呼籲支持者留意民調來電，在家「顧電話」，並提醒須全程聽完民調內容才具有效力。

民進黨選對會規劃於12月15日至18日間擇一日進行民調，並預計於12月底前拍板提名人選。此次參與提名的4人，包括正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富。

立委黃秀芳表示，今早已接獲黨中央通知，確認今晚將進行黨內縣長電話民調，她隨即透過臉書發布動員圖卡，向支持者喊話。黃秀芳說，這段時間每天與團隊在不同路口向鄉親拜票，即使冷氣團來襲、清晨寒冷，仍持續在彰化市八卦山牌樓等地站路口，向縣民懇託支持。

前市長邱建富方面，後援組織「富友姊妹會」也立即全面動員，透過社群與電話提醒鄉親「今晚起顧電話、挺建富」。志工進駐辦公室，展開密集電話拜票，並與邱建富組成機車隊，把握最後時間穿梭彰化市區，向鄉親懇託支持。

彰化市長林世賢持續以市政行程曝光，今天上午在彰化市開化寺出席為考生祈福活動，並在社群平台發布號召令，強調自己清廉、有魄力、具科技力，不為派系、不為利益，只為彰化人民與產業發展努力，迎戰今晚關鍵時刻。

立委陳素月今天下午將出席員林社會住宅「靜修好室」動土典禮，盼加快社宅推動，回應青年居住需求。彰化縣議員劉珊伶表示，這段時間與陳素月走遍市場、站路口、跑活動，聽到最多的是鄉親對彰化未來的期待，也更加確信陳素月是最了解地方、也最願意為彰化打拚的人。

民調 陳素月

延伸閱讀

民進黨彰化縣長「類初選」衝刺 4強周末全力拚民調

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

彰化縣長綠營類初選在即 4人南彰化衝刺

拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

相關新聞

台南市長初選激化 90歲陳唐山錄影推薦唯一支持林俊憲

民進黨台南市長初選進入最後白熱化，爭取提名的立委林俊憲，今天公布前台南縣長、前總統府秘書長陳唐山錄製的推薦影片，陳唐山說...

關鍵一夜！民進黨彰化縣長民調今晚啟動 4陣營拚動員

下屆彰化縣長選舉民進黨內競爭激烈，黨中央今早通知，彰化縣長黨內電話民調今晚即將啟動。各陣營第一時間展開動員，透過社群平台...

高虹安二審輕判將復職 民眾黨地方：市長提名無太大意外

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院判7年4月徒刑，目前停職中。案經...

高虹安二審改輕判6月 藍營竹市黨部：痛苦屈辱難彌補

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

還年輕選基市長再等等？ 童子瑋：基隆人願意再等嗎

基隆市議長童子瑋被視為民進黨在明年，挑戰基隆市長謝國樑尋求連任的強棒。童今天說，有很多勸進的聲音，如果有機會，為了基隆他...

【即時短評】高虹安復職定錨竹市戰局 綠攻防須轉彎

新竹市長高虹安國會助理費貪汙案二審雖作出有罪判決，但高院變更北檢起訴條例，依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金，高虹安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。