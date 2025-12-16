關鍵一夜！民進黨彰化縣長民調今晚啟動 4陣營拚動員

下屆彰化縣長選舉民進黨內競爭激烈，黨中央今早通知，彰化縣長黨內電話民調今晚即將啟動。各陣營第一時間展開動員，透過社群平台、簡訊發布圖卡，呼籲支持者留意民調來電，在家「顧電話」，並提醒須全程聽完民調內容才具有效力。

民進黨選對會規劃於12月15日至18日間擇一日進行民調，並預計於12月底前拍板提名人選。此次參與提名的4人，包括正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富。

立委黃秀芳表示，今早已接獲黨中央通知，確認今晚將進行黨內縣長電話民調，她隨即透過臉書發布動員圖卡，向支持者喊話。黃秀芳說，這段時間每天與團隊在不同路口向鄉親拜票，即使冷氣團來襲、清晨寒冷，仍持續在彰化市八卦山牌樓等地站路口，向縣民懇託支持。

前市長邱建富方面，後援組織「富友姊妹會」也立即全面動員，透過社群與電話提醒鄉親「今晚起顧電話、挺建富」。志工進駐辦公室，展開密集電話拜票，並與邱建富組成機車隊，把握最後時間穿梭彰化市區，向鄉親懇託支持。

彰化市長林世賢持續以市政行程曝光，今天上午在彰化市開化寺出席為考生祈福活動，並在社群平台發布號召令，強調自己清廉、有魄力、具科技力，不為派系、不為利益，只為彰化人民與產業發展努力，迎戰今晚關鍵時刻。

立委陳素月今天下午將出席員林社會住宅「靜修好室」動土典禮，盼加快社宅推動，回應青年居住需求。彰化縣議員劉珊伶表示，這段時間與陳素月走遍市場、站路口、跑活動，聽到最多的是鄉親對彰化未來的期待，也更加確信陳素月是最了解地方、也最願意為彰化打拚的人。