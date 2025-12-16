高虹安二審輕判將復職 民眾黨地方：市長提名無太大意外

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院判7年4月徒刑，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今早改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，民眾黨新竹市前主委李國璋表示，感謝司法審理結果還高市長清白，高興10分鐘就好，盼能內政部能盡快協助高市長復職，回到市府來承接市政工作。

李國璋表示，感謝司法審理結果還高市長清白，讓外界得以釐清高市長並無貪汙相關事證，也讓事實重新呈現在市民眼前。不過，案件仍有相關細節，相信高市長將待收到判決書全文、完整閱讀後，再進一步對外說明並作出後續決定。

李國璋指出，接下來會請內政部盡速協助高市長辦理復職相關程序，她也有許多市政工作亟待回市府承接，「高興10分鐘就好，因為市政工作太繁忙」，必須盡快回到市府。

針對明年藍白合的選舉布局，李國璋回應，藍白合作已是目前在地的共識，黨內對於其他縣市國民黨欲連任的首長與予尊重，國民黨對竹市府也抱持態度來合作。即便目前新竹市由民眾黨執政，新竹市府內仍有多位重要職務由國民黨籍人士擔任，市議會層面也早已形成藍白合作的默契。他認為，在市長人選提名上「應該不會有太大的意外」，但仍強調，市政工作應優先於選舉考量，才是市民所期待的。