高虹安二審改輕判6月 藍營竹市黨部：痛苦屈辱難彌補

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金。對此，國民黨新竹市黨部主委王志豪說，遲來的正義非正義也，漫長訴訟對當事人造成的痛苦屈辱與人格損害，是很難以去彌補的。

王志豪說，藍營非常樂見高等法院二審法官對於高虹安任立委期間的助理費貪汙案宣判無罪，還其清白，但遲來的正義非正義也，對當事者而言，因漫長訴訟而必須承受巨大的痛苦屈辱與人格損害，是很難以去彌補的。

王志豪指出，這也證明當時民進黨無差別全面大罷免之時，新竹市民是選擇了相信高虹安的清白，不同意罷免案的投票數，竟能高出2022年高虹安當選市長的得票數，有2萬5000多票之多，這也是藍白合對抗政治迫害的最佳寫照及範本，深值參考。

他說，現階段而言，新竹市民最希望的是高虹安能盡快就其市長崗位上，全面推動市政，實踐競選政見與諾言，方是百姓之福。

至於高虹安的宣判結果對明年新竹市長選情的影響，王志豪指出，對於2026年新竹市長的選舉，新竹市黨部會因應當前形勢，廣集民意與本黨黨員想法，綜整評估後報請中央「兩黨協商小組」以利參考，為爭取2028勝選為最重目標，藍白雙方仍會密切協調合作處理。