還年輕選基市長再等等？ 童子瑋：基隆人願意再等嗎

基隆市議長童子瑋被視為民進黨在明年，挑戰基隆市長謝國樑尋求連任的強棒。童今天說，有很多勸進的聲音，如果有機會，為了基隆他會義無反顧的努力。很多幕僚或不分藍綠好朋友也勸他再等等，因為他還年輕，但是基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？

基隆市有7個行政區，童子瑋的選區是仁愛區，因為出任議長，服務範圍涵蓋全市，近期在7個行政區分別掛出「年度服務重點報告」看板，彙整他與各區議員向市府及中央爭取的重要建設與改善成果，被藍營解讀是參選市長的布局。

童子瑋今天接受廣播、直播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問，開頭和結尾的話題，都圍繞在童子瑋是否會投入2026年基隆市長選戰。

童子瑋說，很多親近的幕僚，或者是一些不分藍綠的好朋友，都勸他說可以再等等，因為他也還年輕。他的想法是基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？所以他當然會努力做準備，想辦法讓基隆有改變的契機。