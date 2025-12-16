快訊

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

高虹安涉貪判決牽動2026連任路 藍綠白各有盤算

嘉市長選戰提前點火 王美惠拚中央資源建設地方、張啓楷走進市場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營市長提名參選人、立委王美惠安排內政部在嘉市產業創新研發中心，舉辦南部首場「老宅延壽計畫」說明會，吸引大量民眾參與，現場座無虛席。圖／王美惠服務處提供
綠營市長提名參選人、立委王美惠安排內政部在嘉市產業創新研發中心，舉辦南部首場「老宅延壽計畫」說明會，吸引大量民眾參與，現場座無虛席。圖／王美惠服務處提供

嘉市長黃敏惠任期明年屆滿，市長選舉未鳴槍，選舉提前升溫。綠營市長提名參選人、立委王美惠搶占先機，藉中央執政與立法院內政委員會召委，爭取中央資源建設地方與政策曝光；即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷表態參選，深入基層拜票，2人動作連連，讓人感受選舉氣氛。

王美惠昨天一口氣安排2場內政部到嘉市視察與說明會行程，展現中央地方連線動能。她帶立法院內政委員會，邀集內政部等中央官員，前往多處重要路段與校園周邊會勘，聚焦學童通學步道、人行道與易肇事路口改善，成功爭取中央超過億元經費，並獲相關部會承諾。

此次爭取行人安全改善計畫共5案，包括文化路人行道改善約5500 萬元、志航國小周邊800萬元、民權路約2400萬元、易肇事路口2案約9000萬元，總申請經費高達1億8千萬元。王美惠強調，行人安全不能等，尤其校園周邊與主要幹道，更需要系統性改善。

除爭取建設經費，王美惠安排內政部在嘉市產業創新研發中心，舉辦南部首場「老宅延壽計畫」說明會，吸引大量民眾參與，現場座無虛席。她指出，嘉市老屋比例偏高，居民長期關心居住安全與修繕負擔，向內政部爭取嘉市優先辦說明會，協助市民第一時間掌握補助申請資訊。

民眾黨立委張啓楷主打「腳踏實地」路線。近期他除送高麗菜挺農民，還帶幹部走進市場、寺廟與社區拜票。清晨時分，他選擇從南田市場出發，在最貼近庶民生活的時刻逐攤問候，由里長陪同傾聽民意。張啓楷表示，市場是最真實民意現場，支持與批評都值得被聽見，政治若不直面不同聲音，就難以真正接地氣。他強調，未來將持續用腳步累積信任，把街頭聽到的聲音轉化為具體行動。

此外，張啓楷也走訪東安宮、城隍廟、玉皇宮與地藏庵參香祈福，從清晨一路深入基層，展現爭取市長寶座決心。反觀執政的國民黨，至今黨內初選機制仍未拍板，讓支持者憂心忡忡。隨著王美惠、張啓楷雙雙提前起跑，嘉市長之戰悄然展開，後續藍營如何出招成為地方政壇關注焦點。

即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷表態參選，深入基層拜票。圖／取自張啓楷臉書
即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷表態參選，深入基層拜票。圖／取自張啓楷臉書
即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷表態參選，深入基層拜票。圖／取自張啓楷臉書
即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷表態參選，深入基層拜票。圖／取自張啓楷臉書
綠營市長提名參選人、立委王美惠搶占先機，藉中央執政與立法院內政委員會召委，爭取中央資源建設地方與政策曝光。圖／王美惠服務處提供
綠營市長提名參選人、立委王美惠搶占先機，藉中央執政與立法院內政委員會召委，爭取中央資源建設地方與政策曝光。圖／王美惠服務處提供
嘉市長選舉未鳴槍，選舉提前升溫。綠營市長提名參選人、立委王美惠（左）搶占先機，藉中央執政與立法院內政委員會召委，爭取中央資源建設地方與政策曝光；即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷（右）表態參選，深入基層拜票，2人動作連連，讓人感受選舉氣氛。記者魯永明／翻攝
嘉市長選舉未鳴槍，選舉提前升溫。綠營市長提名參選人、立委王美惠（左）搶占先機，藉中央執政與立法院內政委員會召委，爭取中央資源建設地方與政策曝光；即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷（右）表態參選，深入基層拜票，2人動作連連，讓人感受選舉氣氛。記者魯永明／翻攝

王美惠 張啓楷 內政部

延伸閱讀

嘉市行人安全再升級 王美惠率內政委員會爭取逾億元改善經費

改善嘉市路口與人行道 立委王美惠向中央爭取經費

遊說白委反助理費除罪化 張啓楷被「寄予厚望」原因曝光

現身挺國會助理遭嗆 張啓楷反批：民進黨立委跑哪去？

相關新聞

嘉市長選戰提前點火 王美惠拚中央資源建設地方、張啓楷走進市場

嘉市長黃敏惠任期明年屆滿，市長選舉未鳴槍，選舉提前升溫。綠營市長提名參選人、立委王美惠搶占先機，藉中央執政與立法院內政委...

藍協調中市長 以不初選為原則

2026台中市長選戰升溫，國民黨立法院副院長江啟臣前天宣布參選，加上已喊話「準備好了」的立委楊瓊瓔，兩強相爭藍營基層焦慮...

觀察站／兩強內戰 待「一姐」盧秀燕整合

2026年台中市長選舉為藍、綠決戰關鍵，民進黨早早提名立委何欣純迎戰，反觀國民黨，市長盧秀燕手握執政優勢，人選卻遲遲未定...

強調「在地出生」…綠營宜蘭縣長參選人掛看板 吳宗憲：重要是做過什麼

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天選在出生地掛上首面競選看板，強調自己本土在地，莫忘初衷。對此，國民黨爭取黨內提名的立委吳宗...

國民黨宜蘭提名小組開會確定縣長人選遊戲規則 藍白合要走兩階段

國民黨宜蘭9人提名小組今天下午開會討論縣長參選人要如何產生，會中確定藍白合要走兩階段，也就是宜蘭藍白3名參選人不會一起比...

童子瑋掛看板藍營批搶功 民進黨反指國民黨憂選情

基隆市議會議長童子瑋在市區懸掛看板，向市民報告仁愛區的「年度服務重點報告」，遭國民黨批評收割、搶功，民進黨回應，顯見國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。