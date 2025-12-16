嘉市長選戰提前點火 王美惠拚中央資源建設地方、張啓楷走進市場

嘉市長黃敏惠任期明年屆滿，市長選舉未鳴槍，選舉提前升溫。綠營市長提名參選人、立委王美惠搶占先機，藉中央執政與立法院內政委員會召委，爭取中央資源建設地方與政策曝光；即將在本月底獲民眾黨徵召提名立委張啓楷表態參選，深入基層拜票，2人動作連連，讓人感受選舉氣氛。

王美惠昨天一口氣安排2場內政部到嘉市視察與說明會行程，展現中央地方連線動能。她帶立法院內政委員會，邀集內政部等中央官員，前往多處重要路段與校園周邊會勘，聚焦學童通學步道、人行道與易肇事路口改善，成功爭取中央超過億元經費，並獲相關部會承諾。

此次爭取行人安全改善計畫共5案，包括文化路人行道改善約5500 萬元、志航國小周邊800萬元、民權路約2400萬元、易肇事路口2案約9000萬元，總申請經費高達1億8千萬元。王美惠強調，行人安全不能等，尤其校園周邊與主要幹道，更需要系統性改善。

除爭取建設經費，王美惠安排內政部在嘉市產業創新研發中心，舉辦南部首場「老宅延壽計畫」說明會，吸引大量民眾參與，現場座無虛席。她指出，嘉市老屋比例偏高，居民長期關心居住安全與修繕負擔，向內政部爭取嘉市優先辦說明會，協助市民第一時間掌握補助申請資訊。

民眾黨立委張啓楷主打「腳踏實地」路線。近期他除送高麗菜挺農民，還帶幹部走進市場、寺廟與社區拜票。清晨時分，他選擇從南田市場出發，在最貼近庶民生活的時刻逐攤問候，由里長陪同傾聽民意。張啓楷表示，市場是最真實民意現場，支持與批評都值得被聽見，政治若不直面不同聲音，就難以真正接地氣。他強調，未來將持續用腳步累積信任，把街頭聽到的聲音轉化為具體行動。