強調「在地出生」…綠營宜蘭縣長參選人掛看板 吳宗憲：重要是做過什麼
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天選在出生地掛上首面競選看板，強調自己本土在地，莫忘初衷。對此，國民黨爭取黨內提名的立委吳宗憲表示，「無法選擇出生，但可以選擇在哪奮鬥」，先來後到沒那麼重要，重要的是你努力了什麼。
林國漳今天在宜蘭市舊城北路144號轉角處，掛上首面競選看板，強調這裡是他的出生地，從出生地出發。此舉，相較於吳宗憲立委不是出生宜蘭，而是選民服務區在宜蘭，彷彿有對比之意。
吳宗憲立委晚間表示，林律師是一個有爆發力及肯挑戰的競爭對手，畢竟在此之前並未從事公共事務，對於公共政策的制定與協調，可能並未嫻熟，就投入宜蘭縣長選舉，讓人感到敬佩，由於他們都具備法律專業，相信在司法改革上，日後會有很多討論機會。
吳宗憲強調，林國漳律師先前是賴清德總統宜蘭縣信賴之友會理事長，一定有聽過這句話，賴總統曾說：「無法選擇出生，但可以選擇在哪奮鬥」，先來後到沒那麼重要，重要的是你努力了什麼。
吳說，「沒想到落實賴總統這句話的是我」，2年前選擇投入宜蘭服務，從羅東工保地解編、反對風電入侵宜蘭、成功爭取普發1萬元等等，他只有一個信念，讓蘭陽更好、讓宜蘭走新路，站在第一線為宜蘭人奮鬥。
