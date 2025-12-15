快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

國民黨宜蘭提名小組開會確定縣長人選遊戲規則 藍白合要走兩階段

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭9人提名小組今天開會確定藍白合要走兩階段，國民黨先協調或民調產生自己的人選，接著再與民眾黨陳琬惠比勝負，提名小組決定本月27日邀請議長張勝德與立委吳宗憲協調。本報資料照
國民黨宜蘭9人提名小組今天開會確定藍白合要走兩階段，國民黨先協調或民調產生自己的人選，接著再與民眾黨陳琬惠比勝負，提名小組決定本月27日邀請議長張勝德與立委吳宗憲協調。本報資料照

國民黨宜蘭9人提名小組今天下午開會討論縣長參選人要如何產生，會中確定藍白合要走兩階段，也就是宜蘭藍白3名參選人不會一起比民調，而是國民黨先產生自己人選，接著再與民眾黨陳琬惠比勝負，提名小組決定本月27日邀請議長張勝德與立委吳宗憲面對面協調。

民進黨已經在10月間提名林國漳律師參選，藍白支持者擔心再不趕快確定人選，恐不利於選戰整合。日前，有人建議為了盡快產生最終人選，乾脆國民黨兩名參選人與民眾黨陳琬惠，3人一起比民調，但事實上雙方黨中央有各自考量，無法這麼做，陳琬惠也不願意3人一起比，結果恐失真。

國民黨宜蘭縣黨部上周產生9人提名小組名單，今下午召開第一次會議，主要聚焦於國民黨縣長人選要如何產生？與會者認為，張勝德與吳宗憲兩位都很優秀，也都有各自擅長的戰場，將來無論透過協調或民調產生人選，另一方都要幫忙輔選，同時也能彌補參戰主將的不足之處。

議長張勝德與不分區立委吳宗憲今天受訪時表示能夠接受提名小組訂下的遊戲規劃，但雙方也都沒有退選之意，預料本月27日將協調不成，進入比民調。

縣黨部主委林明昌表示，若經過比民調的話，國民黨縣長參選人預計下個月產生，接下來藍白合最終人選，必須看兩黨黨中央的協商機制，最慢希望在農曆年前確定藍白合推的參選人。

國民黨宜蘭9人提名小組今天開會確定藍白合要走兩階段，國民黨先協調或民調產生自己人選，接著再與民眾黨陳琬惠比勝負，提名小組決定本月27日邀請議長張勝德與立委吳宗憲協調。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭9人提名小組今天開會確定藍白合要走兩階段，國民黨先協調或民調產生自己人選，接著再與民眾黨陳琬惠比勝負，提名小組決定本月27日邀請議長張勝德與立委吳宗憲協調。記者戴永華／攝影

藍白合 國民黨 民調

延伸閱讀

裝修公司標炸藥案…吳宗憲：巨額軍購「故意」不設門檻 標準圍標、綁標

茶壺內風暴？吳宗憲傳遭恐嚇退選 國民黨宜蘭黨部：內容不實

三張門票換鄭習會？ 國民黨否認：已發律師函要求自由時報撤報導

吳宗憲立委參加餐會遭挺張派議員恐嚇？他感到意外：根本沒有的事

相關新聞

國民黨宜蘭提名小組開會確定縣長人選遊戲規則 藍白合要走兩階段

國民黨宜蘭9人提名小組今天下午開會討論縣長參選人要如何產生，會中確定藍白合要走兩階段，也就是宜蘭藍白3名參選人不會一起比...

童子瑋掛看板藍營批搶功 民進黨反指國民黨憂選情

基隆市議會議長童子瑋在市區懸掛看板，向市民報告仁愛區的「年度服務重點報告」，遭國民黨批評收割、搶功，民進黨回應，顯見國民...

傳3Q披綠袍選北屯議員？陳柏惟：若有需要義不容辭

台中市北屯區下屆市議員選舉因人口增加，應選席次可能6加1成為7席，檯面上競爭者眾，前立委陳柏惟最近也被傳出披綠旗上陣。陳...

桃園市長最新民調…輾壓綠營3大咖！張善政「不自滿」：市民眼睛是雪亮的

2026年桃園市長選舉備受關注，TVBS最新民調顯示，民進黨無論派總統府副秘書長何志偉、立委王義川或法務部次長黃世杰參選...

問鼎市長起手式？基議長童子瑋掛看板秀服務成績 藍營諷政績吸血鬼

基隆市議長童子瑋在市中心設立看板，向民眾報告在仁愛區的「年度服務重點」，中國國民黨陣營今諷刺收割政績速度快到嚇人，「完全...

回應初選對手楊瓊瓔假設命題 江啟臣：必須請黨中央多費心

立法院副院長江啟臣昨天宣布將「爭取黨內提名」參選台中市長。先前搶先表態的國民黨立委楊瓊瓔，受訪時一度自信的說「如果是我贏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。