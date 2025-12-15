國民黨宜蘭提名小組開會確定縣長人選遊戲規則 藍白合要走兩階段

國民黨宜蘭9人提名小組今天下午開會討論縣長參選人要如何產生，會中確定藍白合要走兩階段，也就是宜蘭藍白3名參選人不會一起比民調，而是國民黨先產生自己人選，接著再與民眾黨陳琬惠比勝負，提名小組決定本月27日邀請議長張勝德與立委吳宗憲面對面協調。

民進黨已經在10月間提名林國漳律師參選，藍白支持者擔心再不趕快確定人選，恐不利於選戰整合。日前，有人建議為了盡快產生最終人選，乾脆國民黨兩名參選人與民眾黨陳琬惠，3人一起比民調，但事實上雙方黨中央有各自考量，無法這麼做，陳琬惠也不願意3人一起比，結果恐失真。

國民黨宜蘭縣黨部上周產生9人提名小組名單，今下午召開第一次會議，主要聚焦於國民黨縣長人選要如何產生？與會者認為，張勝德與吳宗憲兩位都很優秀，也都有各自擅長的戰場，將來無論透過協調或民調產生人選，另一方都要幫忙輔選，同時也能彌補參戰主將的不足之處。

議長張勝德與不分區立委吳宗憲今天受訪時表示能夠接受提名小組訂下的遊戲規劃，但雙方也都沒有退選之意，預料本月27日將協調不成，進入比民調。