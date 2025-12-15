快訊

傳3Q披綠袍選北屯議員？陳柏惟：若有需要義不容辭

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委陳柏惟最近被傳出將代表民進黨參選台中市北屯區市議員。對此，他今天說，若是民眾有需要，他義不容辭，不過目前尚無此想法。圖／取自陳柏惟臉書
前立委陳柏惟最近被傳出將代表民進黨參選台中市北屯區市議員。對此，他今天說，若是民眾有需要，他義不容辭，不過目前尚無此想法。圖／取自陳柏惟臉書

台中市北屯區下屆市議員選舉因人口增加，應選席次可能6加1成為7席，檯面上競爭者眾，前立委陳柏惟最近也被傳出披綠旗上陣。陳柏惟今天說，若是民眾有需要，他義不容辭，不過目前尚無此想法。

陳柏惟也證實，他目前戶籍在北屯，目前是無黨籍，大罷免時還曾出席市議員曾朝榮的大罷免活動，同時也幫忙助講和協助徵集罷免連署書。

據了解，民進黨目前在北屯區打算提名員額是2加1(婦保)席。市黨部主委許木桂曾表示，除了現任的市議員謝家宜代表英系、曾朝榮之子曾咨耀屬正國會，新潮流將補1人，共提名3席，「不讓白營有空隙可鑽」。

北屯區因原市議員黃健豪轉戰立委成功、陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布不再連任，當選空間變大，成為有意參選者想要一試的最佳場域，其中藍白更不乏有意參選者已躍躍卻試。

