桃園市長最新民調…輾壓綠營3大咖！張善政「不自滿」：市民眼睛是雪亮的

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
TVBS最新民調顯示，現任桃園市長張善政支持度遙遙領先民進黨所有人選。張善政下午受訪表示，不會自滿，也不會在意民進黨的人選，市民眼睛是雪亮的，自然會選出最適合的市長。記者朱冠諭／攝影
2026年桃園市長選舉備受關注，TVBS最新民調顯示，民進黨無論派總統府副秘書長何志偉、立委王義川或法務部次長黃世杰參選，都輸給現任市長張善政39到42個百分點。張善政下午受訪表示，不會自滿，也不會在意民進黨的人選，市民眼睛是雪亮的，自然會選出最適合的市長。

TVBS民調顯示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，對決國民黨張善政，雙方將差距39個百分點；若推派何志偉對上張善政，雙方同樣差距39個百分點；若推派黃世杰對上張善政，雙方差距更達42個百分點。

張善政今下午參加「桃園市商業輔導轉型服務中心成果發表會」。對於民調結果，他受訪回應，當然謝謝市民的支持，他們執政3年，成果慢慢顯現，但還有很多要改進的空間，所以不會以這個民調自滿，會繼續努力。

至於目前民調皆遙遙領先民進黨政治人物，張善政說，他不在意民進黨會推出什麼樣的候選人，「只要我們自己把市政做好，我相信市民的眼睛是雪亮的，自然會選一個最適合的市長人選。」

民調 桃園 張善政 國民黨 民進黨 王義川 何志偉 黃世杰

