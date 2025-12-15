最搖擺的2026彰化縣長之戰 在地權威：藍綠三八競逐各有隱憂

照片為影片截圖

台灣政壇最「搖擺」的彰化，2026年縣長選戰已提前擂響戰鼓！這場被在地權威學者點評為「藍綠三八競逐」的百里侯之戰，三強各有隱憂。

彰化在地學者莊伯仲指出，彰化過去選舉一直都是在藍綠之間搖擺，往往國民黨兩任、民進黨一任，已經非常多年，這次會不會延續有待觀察，畢竟選情背後隱藏著彰化「隱形冠軍」之外的低薪與發展困境。不僅是藍綠對決，更是一齣充滿派系內鬥、家族勢力這般美麗與哀愁的政治八點檔。不知是國民黨能打破「連任後換綠營一任」的魔咒而穩坐江山，還是民進黨能在內鬥中打敗國民黨。

在《人間福報》「看人間」的節目中，主持人之一的台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚先爆料指出，另一位主持人文化大學新聞系教授莊伯仲曾經被內定為彰化縣副縣長。對此，莊伯仲說這是江湖傳聞，他不承認也不否認。

莊伯仲分析2026年藍綠戰將時指出，國民黨陣營中，現任立委謝衣鳳無疑是頭號種子，在莊伯仲教授的分析中，她獲得高達8分的評分，被視為藍營最強棒。謝衣鳳的優勢，來自於謝家在南彰化三代深耕的「地方霸主」級政治實力。但是她的胞弟謝典林是縣議會議長，這對「立委+議長」的組合，也成了她最大的負荷。因為謝家勢力過大，以及過往揮之不去的有線電視媒體壟斷等傳聞，都可能成為選戰中的致命傷。

除了謝衣鳳，藍營還有黨工與官僚出身的副縣長洪榮章，莊伯仲給予7分，至於人氣略顯退燒的前副縣長柯呈枋，莊伯仲給予6分。整體而言，藍營的焦點仍集中在謝衣鳳一人身上。

相較於藍營的「一枝獨秀」，莊伯仲教授指出，民進黨陣營上演精彩的「四搶一」宮鬥劇，派系內鬥的火花比對外戰鬥更為耀眼。首先是出身正國會，綠營目前跑第一的立委黃秀芳，莊伯仲也給予8分，她雖有派系奧援，但曾大敗給現任縣長王惠美的「心魔」始終是個陰影。更微妙的是，正國會與新潮流（賴清德總統所屬派系）之間的關係，讓她的問鼎之路仍有變數。緊追在後的是新潮流的立委陳素月7.5分，她獲得了前縣長翁金珠、魏明谷的支持，是新潮流在彰化的重要佈局。新潮流的組織戰力向來強悍，陳素月能否整合綠營資源，將是關鍵。最特別的黑馬，則是現任彰化市長林世賢，莊伯仲也給予8分。他政績亮眼，但缺乏全國知名度，被形容為「地方孤鳥」，沒有派系奧援。這也讓他成為一個有趣的變數：主打政見的他能否以「非典型」的清新形象，在派系混戰中突圍，值得觀察。至於曾擔任彰化市長、彰化縣黨部主委的邱建富獲得6分，卸任已久，面對「人走茶涼」的考驗。

彰化縣的政治生態極為特殊，民進黨縣長往往只能做一任，而國民黨則能連任，這道「藍綠輪替魔咒」讓2026選情更加詭譎。這場「38之戰」（三位8分的潛在候選人），顯示各方人馬實力在伯仲之間，誰也沒有絕對把握。這場選戰，不僅考驗候選人的魅力與政績，更考驗藍營如何擺脫家族勢力的陰影，以及綠營如何放下派系恩怨、團結一致。2026彰化百里侯之戰，已不再是傳統的藍綠對決，而是一場充滿戲劇張力的「家族、派系、孤鳥」大亂鬥。最終結局，將決定彰化未來四年的命運，也將為台灣政壇寫下最精彩的縣市長選戰劇本。完整內容可點選《人間福報》「看人間」節目。

