問鼎市長起手式？基議長童子瑋掛看板秀服務成績 藍營諷政績吸血鬼

基隆市議長童子瑋在市中心設立看板，向民眾報告在仁愛區的「年度服務重點」，中國國民黨陣營今諷刺收割政績速度快到嚇人，「完全是厚顏無恥的搶功」。民主進步黨反譏國民黨發動政治口水攻擊，建議向童學習，多多關心民生。

國民黨基隆市長謝國樑明年尋求連任，民進黨議長童子瑋被視為挑戰者。童近日在孝二路設立看板，宣傳他在仁愛區的3大年度服務重點，分別是「爭取南榮路 人行空間改善工程2.2億」、「騎樓整平 4年期計畫3000萬」、「爭取獅球嶺砲台歷史場景規畫」。

國民黨基隆市黨部今天舉辦「議長就任3年，金童政績大公開」記者會，市黨部發言人黃申棟說，童子瑋的政績談不上多，爭議卻不少，並列舉其中3個「亮點」。

黃申棟說，童子瑋全面大力挺的大罷免，以32比0全面大失敗，這不是單純的政治立場不同，而是基隆政治史上最黑暗的一段。童的嘴巴說要幫基層員警爭取繁重加給，實際上卻是在罷免期間，讓基層員警徒增原沒有的業務量，讓第一線的同仁疲於奔命，這樣的政治操作，真的有站在基層、市民這邊嗎？

市黨部副發言人林祐德指出，童子瑋的第2個亮點是收割政績的速度，快到非常嚇人，完全是厚顏無恥的搶功。童看板的內容，其實都是謝國樑市府辛苦推動完成的工程，甚至有童子瑋要求前市府處理，卻遲遲未處理，毫無行動。

林祐德舉騎樓整平為例，前市府施政8年，只完成約600平方公尺，謝國樑上任後，一下子就完成超過8000平方公尺，效率非常高。基隆許多路段的騎樓，現在都完成整平，安全和便利性都廣受好評，但這個成果卻被童子瑋無情收割，根本就是政績吸血鬼。

林祐德說，第3個亮點是大罷免時期，童子瑋批評國民黨爭取普發1萬是毀憲亂政，但基隆發生自來水汙染事件，市府兼顧財政狀況與實際需求提出補償方案，童子瑋卻主張「普發現金」，童是「散財童子」果真名不虛傳，若真的當選市長，不敢想像財政紀律有多亂。

民進黨基隆市黨部指出，童子瑋及其他議員爭取市政建設是不分黨派的職責，市府已表示「尊重議會觀點，呼籲關心民生」，國民黨卻持續對議會發動政治口水攻擊「打臉謝國樑」，建議向童子瑋學習，多多關心民生。

民進黨市黨部也「感謝國民黨基隆市黨部」，因為民進黨基隆市長候選人尚未提名，就高規格待遇應對，顯見對選情的憂慮，並不如市長說的鐵板一塊，這是國民黨市黨部對謝國樑的不信任，「我們也表示理解。」

民進黨市黨部說，要向關心市政的市民說請不要擔憂，雖然國民黨現在深知市政治理失能，從電動機車跳票、颱風民怨、油水神隱到獅球嶺議題，也可以看出國民黨對治理市政已經無心應對，忙於政治。黨部及黨籍議員都會持續關心市政問題，監督市政，確保市民心聲都得到市府的回應。