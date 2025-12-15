快訊

回應初選對手楊瓊瓔假設命題 江啟臣：必須請黨中央多費心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於國民黨台中市長初選競爭對手立委楊瓊瓔說，要是她初選贏，將邀請進入競選團隊，江啟臣說，「黨內機制必須請黨中央多費心」。圖／江啟臣提供
對於國民黨台中市長初選競爭對手立委楊瓊瓔說，要是她初選贏，將邀請進入競選團隊，江啟臣說，「黨內機制必須請黨中央多費心」。圖／江啟臣提供

立法院副院長江啟臣昨天宣布將「爭取黨內提名」參選台中市長。先前搶先表態的國民黨立委楊瓊瓔，受訪時一度自信的說「如果是我贏，一定會立即邀請江啟臣副院長來加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉」對此，江啟臣被問到時未正面回應，僅淡定表示「黨內機制必須請黨中央多費心」。

江啟臣宣布爭取國民黨台中市長提名後，上午到西屯區參與「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，被地方人士視為參選起手式。對於另一民進黨對手何欣純表示，從側面得知，副院長這個位置，是江啟臣一直遲遲不願公開表態要參選台中市長的考量因素。

江啟臣說，黨有黨的機制，目前提名都尚未決定，辭不辭副院長是以後的事，現在不是談這個的時候；現在最重要的，是要用行動來展現他對服務台中、實踐台中願景的決心。

在江啟臣宣布參選前，依據先前傳出的國民黨內參民調，與民進黨提名人何欣純對比，江啟臣贏面大於立委楊瓊瓔甚多。不過楊瓊瓔接受媒體採訪時很有自信的說，「如果是我贏，我一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉」

楊瓊瓔向媒體說，國民黨人才濟濟，只要是好的人才，願意為國家社會、為這個城市來付出，都樂觀其成，大家都是立法院好同事，希望能有一場君子之爭。她說，黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會，而非對立。候選人願意參與初選，代表尊重制度與機制，因為這是「合作而非對抗」的方式，可以最大化黨的整體優勢。

江啟臣 國民黨

回應初選對手楊瓊瓔假設命題 江啟臣：必須請黨中央多費心

立法院副院長江啟臣昨天宣布將「爭取黨內提名」參選台中市長。先前搶先表態的國民黨立委楊瓊瓔，受訪時一度自信的說「如果是我贏...

宣布參選台中市長後 楊瓊瓔：持續傾聽民意、謙卑請益

國民黨立委楊瓊瓔日前宣布下屆台中市長選舉「我準備好了」後，楊瓊瓔今天表示，她這周擔任立法院經濟委員會主席，今天一早搭乘高...

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳 首面競選看板在出生地上架

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天選擇在出生地，宜蘭市北門口掛上第一面競選看板。他表示，選擇從出生成長的地方出發，是因為自己...

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

國民黨立法委員楊瓊瓔、江啟臣先後表態將參加國民黨下屆台中市長黨內初選，盧秀燕都曾給予祝福，但政壇有人卻予以比較，認為盧對...

影／江啟臣談參選台中市長原因 「從幸福城進到旗艦城」

立法院副院長江啟臣昨天宣布將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。他今天再次陳述自己的參選原因，表示在盧秀燕市長將近8年的...

台中市長藍營初選升溫他回應辭副院長？ 江啟臣：這是以後的事

國民黨台中市長黨內選舉持續升溫，目前已有立委楊瓊瓔、立院副院長江啟臣兩人先後宣布參選，相關布局引發各界關注。外界也關切，...

