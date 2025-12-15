民進黨宜蘭縣長參選人林國漳 首面競選看板在出生地上架
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天選擇在出生地，宜蘭市北門口掛上第一面競選看板。他表示，選擇從出生成長的地方出發，是因為自己一路走來，始終記得基層生活的艱辛，也更清楚政治若要有意義，必須回應弱勢、回到人民的日常，這正是他投入公共事務、參選縣長的初衷。
看板位於宜蘭市舊城北路144號轉角處，位置醒目，之所以選在這裡，源自一次基層拜訪中的偶然重逢。林國漳說，在走訪地方時，遇見兒時租屋處的房東蔡清滿先生，年逾8旬的蔡先生一眼就認出他，開心拉著他的手表示支持，並主動提出願意讓看板掛在自家外牆，直言「這是我第一次讓政治人物把看板掛在我這裡」。
吊掛當天，林國漳與蔡先生都到場。林國漳回憶，自己成長於並不寬裕的家庭，童年時期父母親向蔡先生租屋，受到房東的照顧與體諒，蔡先生的和藹、良善與對人的關懷，讓他難忘，他們家後來才搬家到慶和街。
蔡清滿表示，這個孩子從小就很認真，也很懂事，長大真古意，看到他願意選擇挺身而出為宜蘭做事，替他感到高興，也願意支持他。
林國漳說，成長環境讓他更能體會基層家庭的壓力與無助，考取律師後，沒有選擇留在資源充足的地方發展，而是返鄉服務，投入公益與法律扶助工作，協助創立「宜蘭縣車禍受難者關懷協會」，並擔任法律扶助基金會宜蘭分會會長，希望透過專業幫助每位需要的人。
林國漳表示，第一面競選看板掛在出生地，不只是情感上的回望，更是提醒自己不忘初衷、不忘來時路，保持謙卑、堅持公義，持續把資源送到真正需要的地方，未來將以正派、溫暖、務實的態度，推動公平、有感政策。
