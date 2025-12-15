聽新聞
影／江啟臣談參選台中市長原因 「從幸福城進到旗艦城」
立法院副院長江啟臣昨天宣布將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。他今天再次陳述自己的參選原因，表示在盧秀燕市長將近8年的建設下，台中已經是一個宜居城市、是一個幸福台中，但他要把台中再「upgrade（提升）」為台灣的旗艦城市，「我們有這樣的條件」應該努力成為台灣的門面、成為世界的一個新都市。
江啟臣上午前往水湳轉運站了解興建情形，並表示，一個城市的發展不斷地要堆疊，台中市的發展就是透過這樣子一層一層地去累積。這幾年進展得相當的快，尤其是在盧市長將近8年的建設下，台中已經是一個宜居城市、是一個幸福台中，像是周邊的巨蛋也落在這個角落，年底漢神百貨商圈也要開幕，整個北屯區的發展相當快速。
他說，而這個幸福城市要怎麼樣進一步upgrade，他有提出所謂的旗艦的概念，也把這個概念放在他的看板上面，一方面要給市民祝福和感謝，祝福明年是馬年，是一個駿馬奔騰的年，希望這樣的駿馬給我們新的里程碑。
江啟臣說，在他來講，台中市應該要成為台灣的旗艦城市，我們有這樣的條件，應該努力成為台灣的門面，成為世界的一個新都市，相信這也是市民的期待。我們都以身為台中市民為驕傲，所以要從幸福城進到旗艦城，還有很多的建設要做。對於2026年的選舉，他身為一個國民黨黨員，對於台中市的未來有他的願景和想法，他想要去實踐，也希望有機會去實踐，所以要爭取黨內的提名。
