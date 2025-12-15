台中市長藍營初選升溫他回應辭副院長？ 江啟臣：這是以後的事

國民黨台中市長黨內選舉持續升溫，目前已有立委楊瓊瓔、立院副院長江啟臣兩人先後宣布參選，相關布局引發各界關注。外界也關切，若投入市長選舉，是否將辭去立法院副院長一職。

對此，立法院副院長江啟臣受訪表示，目前提名人選尚未決定，這是以後的事，現在並不是討論是否辭職的時候。他強調，當前最重要的，是以實際行動展現自己服務台中的決心，並持續推動、實踐對台中的各項願景，而非陷入職務去留的討論。

立法院方面，副院長一職在議事運作上扮演重要角色，除協助院長主持院會外，也需在朝野協商、議事協調上發揮關鍵功能。立院人士指出，若副院長請辭，依慣例須由所屬黨團推舉人選補選，期間可能影響議事主持與協商節奏，特別是目前重大法案或朝野對立升高時，對立法院運作穩定度具有一定影響。

不過，也有熟悉立院生態人士分析，副院長並非行政首長，是否辭職並無明確法規強制規定，過往也曾出現立法院正、副院長在選舉期間仍兼顧立院職務的案例，例如前副院長蔡其昌參選台中市長，也未請辭。實務上，多半取決於個人政治判斷、黨內考量以及是否影響立院運作與社會觀感。