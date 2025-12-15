快訊

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

搭機遇行動電源自燃起火怎辦？專家曝溫度控制「唯一指定」用它

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市長藍營初選升溫他回應辭副院長？ 江啟臣：這是以後的事

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導
立院副院長江啟臣針對提問，他表示，當前不是討論辭不辭副院長的時候，這以後的事。圖／江啟臣服務處提供
立院副院長江啟臣針對提問，他表示，當前不是討論辭不辭副院長的時候，這以後的事。圖／江啟臣服務處提供

國民黨台中市長黨內選舉持續升溫，目前已有立委楊瓊瓔、立院副院長江啟臣兩人先後宣布參選，相關布局引發各界關注。外界也關切，若投入市長選舉，是否將辭去立法院副院長一職。

對此，立法院副院長江啟臣受訪表示，目前提名人選尚未決定，這是以後的事，現在並不是討論是否辭職的時候。他強調，當前最重要的，是以實際行動展現自己服務台中的決心，並持續推動、實踐對台中的各項願景，而非陷入職務去留的討論。

立法院方面，副院長一職在議事運作上扮演重要角色，除協助院長主持院會外，也需在朝野協商、議事協調上發揮關鍵功能。立院人士指出，若副院長請辭，依慣例須由所屬黨團推舉人選補選，期間可能影響議事主持與協商節奏，特別是目前重大法案或朝野對立升高時，對立法院運作穩定度具有一定影響。

不過，也有熟悉立院生態人士分析，副院長並非行政首長，是否辭職並無明確法規強制規定，過往也曾出現立法院正、副院長在選舉期間仍兼顧立院職務的案例，例如前副院長蔡其昌參選台中市長，也未請辭。實務上，多半取決於個人政治判斷、黨內考量以及是否影響立院運作與社會觀感。

立法院

延伸閱讀

影／下屆台中市長選戰傳煙硝 何欣純批江啟臣遲不表態有原因 他回應了

影／江啟臣宣布參選台中市長爭取提名 盧秀燕兩度回應了

影／面對江啟臣宣布參選下屆市長 盧秀燕用這6個字回應

江啟臣在台中豐原宣布參選 知情人士：他深思熟慮起手式

相關新聞

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

國民黨立法委員楊瓊瓔、江啟臣先後表態將參加國民黨下屆台中市長黨內初選，盧秀燕都曾給予祝福，但政壇有人卻予以比較，認為盧對...

影／江啟臣談參選台中市長原因 「從幸福城進到旗艦城」

立法院副院長江啟臣昨天宣布將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。他今天再次陳述自己的參選原因，表示在盧秀燕市長將近8年的...

台中市長藍營初選升溫他回應辭副院長？ 江啟臣：這是以後的事

國民黨台中市長黨內選舉持續升溫，目前已有立委楊瓊瓔、立院副院長江啟臣兩人先後宣布參選，相關布局引發各界關注。外界也關切，...

影／下屆台中市長選戰傳煙硝 何欣純批江啟臣遲不表態有原因 他回應了

立法院副院長江啟臣昨天宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，並全力以赴。對此，將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今說，她認...

影／江啟臣宣布參選台中市長爭取提名 盧秀燕兩度回應了

下屆台中市長選舉，民進黨已拍板派立委何欣純出戰，國民黨則有立委楊瓊瓔宣布參選、立法院副院長江啟臣昨晚在豐原也正式表態將爭...

影／面對江啟臣宣布參選下屆市長 盧秀燕用這6個字回應

立法院副院長江啟臣昨在宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。對此，台中市長盧秀燕今天受訪時簡短以「很好，恭喜、加油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。