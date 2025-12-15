江啟臣在台中豐原宣布參選 知情人士：他深思熟慮起手式

立法院副院長江啟臣昨晚在家鄉豐原一場活動中宣布全力以赴爭取黨內提名，參選下屆台中市長；知情人士說，這是他經過深思熟慮的起手式，先在豐原等地架起大型賀年看板寫「駿馬啟新城，躍進旗艦城」，昨晚在他辦公室合辦的耶誕活動，在溫馨熱鬧氣氛中向鄉親說「我準備好了」。

下屆台中市長參選人，民進黨已定立委何欣純，國民黨立委楊瓊瓔也早已宣布參選，被外界指參選可能性高的立法院副院長江啟臣昨晚在豐原宣布，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名參選台中市長；此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。

知情人士說，江啟臣處事審慎，經過深思熟慮後決定要做的事會全力以赴，面對黨內同志立委楊瓊瓔宣布參選台中市長後，支持者勸他也宣布表態，江和團隊需考慮多面向，包括他宣布參選後，綠營將會逼他對立法院副院長一職去留表態，地方也仍有很多藍營人士希望黨內團結，黨中央能協調人選。

昨天在豐原廟東和台中一中商圈等明顯路口可看到江啟臣馬年賀年看板後，江啟臣要宣布參選的動作已跨出一大步，看板中寫「駿馬啟新城，躍進旗艦城」，祝大家「馬到成功」，也是他送給自己的馬年祝福。