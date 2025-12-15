快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

備戰2026 藍議員曝：川伯定裝照拍好了 李四川這樣回應

聯合報／ 記者張策葉德正王慧瑛／新北即時報導
民眾黨昨舉行「為新北應援 x DO THE BEST 」活動預告公布記者會，新北市黨部主委周台竹（左起）、黨主席黃國昌、國際部主任林子宇、新北市議員陳世軒一同出席。記者林俊良／攝影
民眾黨昨舉行「為新北應援 x DO THE BEST 」活動預告公布記者會，新北市黨部主委周台竹（左起）、黨主席黃國昌、國際部主任林子宇、新北市議員陳世軒一同出席。記者林俊良／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，昨早率多位議員到三重的市場掃街拜早年。藍營這方情勢還不明朗，呼聲高的北市副市長李四川還沒登上選戰擂台，「挺川派」議員死忠擁護，有新北議員透露「李四川定裝照拍好了」。對此李四川否認有定裝照等事，他說，如果要他承擔，願意參加初選，其餘就是尊重黨的機制，交給黨去協調。

備戰2026，藍綠白選將各有布局。蘇巧慧昨天走進傳統市場掃街，準備象徵「除舊布新」的菜瓜布當文宣小物，綠營母雞帶小雞隊形成軍。民眾黨主席黃國昌昨在蘆洲出席耶誕活動，透過減少政治味的親子活動，拉攏中間選民也拚曝光。

藍營這方，新北市副市長劉和然前天出席國民黨新北黨慶，強化與黨的連結，他致詞時強調「2026關鍵一役，新北一定團結」。劉近期持續打財劃法議題，隔空和蘇巧慧捉對廝殺，透過議題戰形塑專業形象。

距投票還有將近1年時間，蘇巧慧已展開掃街，展現企圖心。她說，擔任立委以來，每逢農曆年前都會走進市場與市民互動，了解庶民生活樣貌與需求，「走進市場，不只是握手，而是真實貼近大家生活。」

蘇巧慧強調「我的面試官是超過400萬的新北市民」，她與其他參選人有「品牌區隔」，個人特質、特色與價值觀不同，會讓市民看見彼此差異，才是民主選舉的關鍵。

黃國昌昨到蘆洲出席耶誕活動，他說，民眾黨地方經營不容易，不像兩大黨有豐沛資源，會在有限資源下一步一腳印耕耘地方。

對於2026年地方選舉，黃國昌表示，民眾黨就是按部就班，待提名程序完成，才會正式啟動選戰節奏，並推出最強人選。

外界關注2026新北一役提名時間表？國民黨組發會主委李哲華說，若有2人以上表達意願就是採協調，協調不成就辦初選，沒有一定的時間表，參選人就像運動選手，每個人身體機能不同，需要熱身的時間也有差別，會以參選人的節奏為主，黨部會當參選人的後盾。

國民黨新北議員蔡淑君說，新北幅員大，若市長參選人起步太慢，恐怕會時間不夠用，目前還看不到黨務在處理協調等，基層和議員小雞們難免感到焦慮，她建議「能快就不要拖」，才能盡快凝聚全黨能量拚2026。

北市副市長李四川（中）在新北扎根深，圖為他參加板橋接雲寺遶境慶典。本報資料照片
北市副市長李四川（中）在新北扎根深，圖為他參加板橋接雲寺遶境慶典。本報資料照片
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（黃衣者）昨早現身三重重新市場，發象徵「除舊布新」的菜瓜布文宣小物，多位綠營議員陪同，提前展開陸戰衝刺。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（黃衣者）昨早現身三重重新市場，發象徵「除舊布新」的菜瓜布文宣小物，多位綠營議員陪同，提前展開陸戰衝刺。圖／蘇巧慧辦公室提供
新北市副市長劉和然市政行程滿檔，強化曝光，他前天也參加黨慶，加深與黨的連結。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長劉和然市政行程滿檔，強化曝光，他前天也參加黨慶，加深與黨的連結。記者王慧瑛／攝影

蘇巧慧 議員

延伸閱讀

府院評估不副署爭議法案 蘇巧慧：支持行政院窮盡憲政手段

蘇巧慧三重掃街送菜瓜布 拚民進黨新北團隊氣勢

送李四川菠菜 鍾小平：像大力水手吃了能打敗「大海盜」

黃國昌選到底？ 李明賢曝新北已有議員幫李四川備好看板

相關新聞

江啟臣在台中豐原宣布參選 知情人士：他深思熟慮起手式

立法院副院長江啟臣昨晚在家鄉豐原一場活動中宣布全力以赴爭取黨內提名，參選下屆台中市長；知情人士說，這是他經過深思熟慮的起...

備戰2026 藍議員曝：川伯定裝照拍好了 李四川這樣回應

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，昨早率多位議員到三重的市場掃街拜早年。藍營這方情勢還不明朗，呼聲高的北市副市長李...

影／面對江啟臣宣布參選下屆市長 盧秀英用這6個字回應

立法院副院長江啟臣昨在宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。對此，台中市長盧秀燕今天受訪時簡短以「很好，恭喜、加油...

彰化縣長選戰 綠營4強類初選爭出線

下屆彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」提名，4名參選人全力衝刺，從今天起到18日間擇1日，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對...

新聞眼／彰縣下屆縣長選舉 綠憂類初選毀團結 藍待協調出強棒

彰化縣下屆縣長選舉，綠營4人爭取提名，即將辦理民調，月底前可決定人選，黨內則憂心因「內戰」激烈，未來有待整合；藍營則缺乏...

接受扁專訪 林佳龍再向林岱樺送暖

民進黨2026高雄初選激烈廝殺，外交部長林佳龍曾以正國會掌門人身分相挺立委林岱樺，引發爭論。他昨天接受前總統陳水扁廣播節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。