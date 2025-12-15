備戰2026 藍議員曝：川伯定裝照拍好了 李四川這樣回應

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，昨早率多位議員到三重的市場掃街拜早年。藍營這方情勢還不明朗，呼聲高的北市副市長李四川還沒登上選戰擂台，「挺川派」議員死忠擁護，有新北議員透露「李四川定裝照拍好了」。對此李四川否認有定裝照等事，他說，如果要他承擔，願意參加初選，其餘就是尊重黨的機制，交給黨去協調。

備戰2026，藍綠白選將各有布局。蘇巧慧昨天走進傳統市場掃街，準備象徵「除舊布新」的菜瓜布當文宣小物，綠營母雞帶小雞隊形成軍。民眾黨主席黃國昌昨在蘆洲出席耶誕活動，透過減少政治味的親子活動，拉攏中間選民也拚曝光。

藍營這方，新北市副市長劉和然前天出席國民黨新北黨慶，強化與黨的連結，他致詞時強調「2026關鍵一役，新北一定團結」。劉近期持續打財劃法議題，隔空和蘇巧慧捉對廝殺，透過議題戰形塑專業形象。

距投票還有將近1年時間，蘇巧慧已展開掃街，展現企圖心。她說，擔任立委以來，每逢農曆年前都會走進市場與市民互動，了解庶民生活樣貌與需求，「走進市場，不只是握手，而是真實貼近大家生活。」

蘇巧慧強調「我的面試官是超過400萬的新北市民」，她與其他參選人有「品牌區隔」，個人特質、特色與價值觀不同，會讓市民看見彼此差異，才是民主選舉的關鍵。

黃國昌昨到蘆洲出席耶誕活動，他說，民眾黨地方經營不容易，不像兩大黨有豐沛資源，會在有限資源下一步一腳印耕耘地方。

對於2026年地方選舉，黃國昌表示，民眾黨就是按部就班，待提名程序完成，才會正式啟動選戰節奏，並推出最強人選。

外界關注2026新北一役提名時間表？國民黨組發會主委李哲華說，若有2人以上表達意願就是採協調，協調不成就辦初選，沒有一定的時間表，參選人就像運動選手，每個人身體機能不同，需要熱身的時間也有差別，會以參選人的節奏為主，黨部會當參選人的後盾。