新北蘇巧慧陸戰開打 黃國昌、劉和然拚曝光

備戰二○二六，藍綠白新北選將開跑。民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，昨早率多位議員到三重的市場掃街拜早年，準備象徵「除舊布新」的菜瓜布當文宣小物，綠營「母雞帶小雞」隊形成軍。民眾黨主席黃國昌昨在蘆洲出席耶誕活動，透過減少政治味的親子活動，拉攏中間選民也拚曝光。

藍營部分，新北市副市長劉和然前天出席國民黨新北黨慶，強化與黨的連結，致詞時強調「二○二六關鍵一役，新北一定團結」。劉近期持續打財劃法議題，隔空和蘇巧慧捉對廝殺，透過議題戰形塑專業形象。

呼聲高的北市副市長李四川還沒登上選戰擂台，「挺川派」議員死忠擁護，有新北議員透露「李四川定裝照拍好了」。李四川雖否認有定裝照等事，但表示，如果要他承擔，願意參加初選，其餘就是尊重黨的機制，交給黨去協調。

距投票還有將近一年時間，蘇巧慧已展開掃街。她說，擔任立委以來，每逢農曆年前都會走進市場與市民互動，了解庶民生活樣貌與需求，「走進市場，不只是握手，而是真實貼近大家生活」。她強調「我的面試官是超過四百萬的新北市民」，自己與其他參選人有「品牌區隔」，個人特質、特色與價值觀不同，會讓市民看見彼此差異。

黃國昌昨到蘆洲出席耶誕活動表示，民眾黨地方經營不容易，不像兩大黨有豐沛資源，會在有限資源下一步一腳印耕耘地方。

對於二○二六年地方選舉，黃國昌表示，民眾黨就是按部就班，待提名程序完成，才會正式啟動選戰節奏，並推出最強人選。他也預告，十二月廿七日將舉辦耶誕活動，當天會有神秘嘉賓；是否為民眾黨前主席柯文哲？「先請大家拭目以待」。

外界關注藍營新北人選提名時間表，國民黨組發會主委李哲華說，若有二人以上表達意願就是採協調，協調不成就辦初選，沒有一定的時間表；參選人就像運動選手，每個人需要熱身的時間也有差別，黨部會以參選人的節奏為主，作其後盾。

國民黨新北議員蔡淑君說，新北幅員大，若市長參選人起步太慢，恐怕會時間不夠用，基層難免感到焦慮，她建議「能快就不要拖」，盡快凝聚全黨能量拚二○二六。