接受扁專訪 林佳龍再向林岱樺送暖

民進黨2026高雄初選激烈廝殺，外交部長林佳龍曾以正國會掌門人身分相挺立委林岱樺，引發爭論。他昨天接受前總統陳水扁廣播節目專訪時再次挺林岱樺，林佳龍說，不應未審先判，透過初選「照品照行（指依約行事）」，這是「大我」的思考。

民進黨高雄市長電話初選民調明年1月12日至17日進行，最後衝刺階段，立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都加緊腳步深入基層，擬定車隊掃街、勤跑菜市場及廟宇。

林佳龍接受陳水扁廣播專訪昨播出，陳水扁以「做官做事也會做人」稱賞，認為他以正國會掌門人身分站出來鼓勵參加初選的林岱樺，此舉很溫暖，基於無罪推定原則也無可厚非。

林佳龍說，他和林岱樺2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，當年因為台中、高雄縣市合併被沒收參選，兩人而有一定交情；他認為，應依制度就事論事，依立法院組織法32條，國家編預算給每位立委當助理費與辦公預算，雖然助理費有爭論，姑且不論制度有無合理，也要先看她有無貪汙，7屆立委不該因被檢舉就被未審先判。

林佳龍也說，「我們可能每人都會遇上，陳水扁、馬英九都遇過，我們要有同理心，也要重視法律精神」，錢有無進大水庫，有無貪汙或納入自己口袋要去釐清，但不要未審先判；民進黨同志要給林岱樺溫暖，不要風箏斷線，讓她經過黨內初選後「輸贏照品照行」，這是大我的思考。

邱議瑩昨天會同議員擬參選人在前鎮區辦座談會，前立委陳柏惟壓軸登場，接下來將規畫車隊掃街行程。許智傑說，感覺市民對他的支持及互動度愈來愈高，市民見面會會一場接一場繼續舉辦。

林岱樺表示，她以社區廟宇為核心，沿街爭取民眾的支持，第一線接觸民意是她從政25年持續不斷的堅持。賴瑞隆則強調自己是菜市場之子，延續勤走市場路線，昨早走訪肉豆公市場問候攤商及採買市民。