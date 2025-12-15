聽新聞
0:00 / 0:00

接受扁專訪 林佳龍再向林岱樺送暖

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

民進黨2026高雄初選激烈廝殺，外交部長林佳龍曾以正國會掌門人身分相挺立委林岱樺，引發爭論。他昨天接受前總統陳水扁廣播節目專訪時再次挺林岱樺，林佳龍說，不應未審先判，透過初選「照品照行（指依約行事）」，這是「大我」的思考。

民進黨高雄市長電話初選民調明年1月12日至17日進行，最後衝刺階段，立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都加緊腳步深入基層，擬定車隊掃街、勤跑菜市場及廟宇。

林佳龍接受陳水扁廣播專訪昨播出，陳水扁以「做官做事也會做人」稱賞，認為他以正國會掌門人身分站出來鼓勵參加初選的林岱樺，此舉很溫暖，基於無罪推定原則也無可厚非。

林佳龍說，他和林岱樺2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，當年因為台中、高雄縣市合併被沒收參選，兩人而有一定交情；他認為，應依制度就事論事，依立法院組織法32條，國家編預算給每位立委當助理費與辦公預算，雖然助理費有爭論，姑且不論制度有無合理，也要先看她有無貪汙，7屆立委不該因被檢舉就被未審先判。

林佳龍也說，「我們可能每人都會遇上，陳水扁、馬英九都遇過，我們要有同理心，也要重視法律精神」，錢有無進大水庫，有無貪汙或納入自己口袋要去釐清，但不要未審先判；民進黨同志要給林岱樺溫暖，不要風箏斷線，讓她經過黨內初選後「輸贏照品照行」，這是大我的思考。

邱議瑩昨天會同議員擬參選人在前鎮區辦座談會，前立委陳柏惟壓軸登場，接下來將規畫車隊掃街行程。許智傑說，感覺市民對他的支持及互動度愈來愈高，市民見面會會一場接一場繼續舉辦。

林岱樺表示，她以社區廟宇為核心，沿街爭取民眾的支持，第一線接觸民意是她從政25年持續不斷的堅持。賴瑞隆則強調自己是菜市場之子，延續勤走市場路線，昨早走訪肉豆公市場問候攤商及採買市民。

林佳龍 陳水扁 林岱樺

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選倒數 4參選人市場宮廟拚人氣

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

林岱樺首場政策說明會盼引進軍工產業 前交長賀陳旦現身力挺

相關新聞

影／江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

下屆台中市長參選人，民進黨已定立委何欣純，國民黨立委楊瓊瓔也宣布參選，被外界指參選可能性高的立法院副院長江啟臣今晚在豐原...

拚了！民進黨彰化縣長提名倒數 4強全力衝刺拚民調

下屆彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」提名，4名參選人全力衝刺，從明天起到18日間擇一日，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對...

彰化縣長選戰 綠營4強類初選爭出線

下屆彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」提名，4名參選人全力衝刺，從今天起到18日間擇1日，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對...

新聞眼／彰縣下屆縣長選舉 綠憂類初選毀團結 藍待協調出強棒

彰化縣下屆縣長選舉，綠營4人爭取提名，即將辦理民調，月底前可決定人選，黨內則憂心因「內戰」激烈，未來有待整合；藍營則缺乏...

接受扁專訪 林佳龍再向林岱樺送暖

民進黨2026高雄初選激烈廝殺，外交部長林佳龍曾以正國會掌門人身分相挺立委林岱樺，引發爭論。他昨天接受前總統陳水扁廣播節...

新北蘇巧慧陸戰開打 黃國昌、劉和然拚曝光

備戰二○二六，藍綠白新北選將開跑。民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，昨早率多位議員到三重的市場掃街拜早年，準備象徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。