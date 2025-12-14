聽新聞
觀察站／綠已帶小雞 藍白還各自努力

聯合報／ 本報記者葉德正
被藍營支持者點名參選新北市長呼聲極高的台北市副市長李四川（右），日前也鬆口表示願意參加黨內初選。記者林俊良／攝影
新北市長選舉對藍綠而言都是重中之重，綠營已定於一尊全面衝刺，反觀執政的藍營人選未明，藍白合作機制也只聞樓梯響，基層難掩焦慮。要守住新北，國民黨主席責無旁貸，應化被動為主動，盡速完成最強人選布局，無論初選還是徵召，都要加快節奏，才能提振軍心，以利後續整合。

民進黨蘇巧慧十一月即獲徵召，地方行程密集曝光，在立院也持續累積聲量，競選團隊與辦公室布局幾乎快要到位，蘇巧慧昨安排到三重的市場掃街累積陸戰能量，選區內無論是爭取議員連任者，還是有意挑戰的新人都現身，展現「跟著蘇走」的氣勢。

相較之下，藍營仍停留在「熱門人選各自努力」狀態，不僅選戰話題被綠營牽著走，黨籍議員、里長、地方社團更有一股「不知道該為誰而戰」氛圍。

新北市是全國人口最多的縣市，執政逾廿年的藍營有不能輸的壓力，但據悉，黨主席鄭麗文至今尚未與新北市長侯友宜碰面，遊戲規則未定的這段空窗期，只會被解讀為權力盤算未明，支持者的不安不容小覷。

地方人士指出，李四川鬆口投入黨內初選，並不排斥納入藍白合機制，正是想透過初選出線取得出場正當性，也讓其他有意願爭取者預留退場空間，這樣的表態某種程度也是向黨釋放不要再拖的訊號。

綠營已全面動員，組織與議題同步推進，國民黨卻仍在人選上遲疑觀望，就怕選戰未開打就先矮人一截。選戰剩不到一年，唯有加快節奏，盡早定錨，才能提振藍營軍心，為整合與決戰鋪路。

