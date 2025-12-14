與胞姊謝衣鳯爭選縣長？彰化縣議長謝典霖在臉書做出回應

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
外界傳聞彰化縣議長謝典霖也有意選縣長，謝典霖今晚在臉書中表示，他會把議長做好做滿，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。取自謝典霖臉書
外界傳聞彰化縣議長謝典霖也有意選縣長，謝典霖今晚在臉書中表示，他會把議長做好做滿，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。取自謝典霖臉書

下屆彰化縣長選舉，被視為國民黨熱門人選的立委謝衣鳯仍未表態，她的胞弟、現任議長謝典林也傳出想選縣長的念頭。謝典霖今晚在臉書中表示，他會把議長做好做滿，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。

外界對於謝衣鳯與謝典霖姊弟間的關係多有臆測，並認為如果謝衣鳯選縣長，選民對於姊、弟分別擔任縣長、議長「一家親」，勢必無法接受，即會斷了謝典霖再任議長之路，這也是謝衣鳯遲未表態參選縣長的原因之一。　　　

謝典霖在臉書表示，2026五合一選舉，各縣市都陸續在進行協調整合，尤其彰化縣對國民黨來說是很重要的選區，對他個人來說，目前就是全力拚守議會席次、穩定議會運作，並把議長的角色做好做滿。

至於外界關心的其他可能性，謝典霖說，現階段並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。但他認為只要2026年選舉的基礎打好，2028重回藍天執政的機會就大。畢竟，2026地方選戰也是對賴清德施政的不信任投票。

謝典霖說，他相信黨中央會整合地方意見，推出對彰化最有利、最適合的縣長參選人。

