新聞眼／彰縣下屆縣長選舉 綠憂類初選毀團結 藍待協調出強棒

彰化縣下屆縣長選舉，綠營4人爭取提名，即將辦理民調，月底前可決定人選，黨內則憂心因「內戰」激烈，未來有待整合；藍營則缺乏強棒，人選還待協調，如果不再加把勁，恐怕將失去江山，再度上演藍營執政2屆即會被輪替的局面。

民進黨方面，有立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢、前市長邱建富爭取提名，因彰化並非執政縣市，採「類初選」方式進行，透過民調作為重要參考，再由選對會綜合評估各項因素，呈報黨主席徵召提名。

此舉雖兼顧民意與整體選情判斷，但民調由中央主導，結果非唯一指標，即引發部分參選人對公平性與透明度的疑慮。

立委黃秀芳在本屆縣長選舉中，即由時任黨主席蔡英文直接徵召，此次提名作業未啟動前，綠營內部即不斷傳出她是「內定人選」，引起其他參選人疑慮。

如今類初選正式啟動，打破外界揣測，不過，提名結果能否讓未被提名者信服，仍是關鍵，若是整合不順，恐怕影響選戰團結，成為隱憂。

國民黨方面，目前已有2名前副縣長洪榮章、柯呈枋表態爭取提名，但知名度仍待提升，被認為最有實力的立委謝衣鳯則遲未表態。謝衣鳯的家族背景既是資源也是包袱，若她投入縣長選舉，胞弟、現任議長謝典霖將無法續任，後續布局須審慎考量。

此外，政壇評估藍營現階段幾位人選的實力，恐難與綠營主要參選者抗衡，也是謝衣鳯舉棋不定的原因之一。

綠營經過此次「類初選」洗禮，比照正式選舉規格操作，待提名完成，即可整軍就戰鬥位置；反觀藍營仍處於協調階段，若協調不成還須初選，結果恐怕拖到農曆年前後，對士氣與節奏皆不利，未來是否達到藍白合，也是影響選情的重要變數。

距2026年縣長選舉投票剩不到1年，藍綠勝負的關鍵，除了整體政經環境外，仍取決於人選實力、整合能力與選戰策略，藍綠都須步步為營。