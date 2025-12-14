快訊

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、策略全解析

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

中職／江少慶是「超級稀有財」！「國師」Josh發片開釋統一可選 網：某隊中槍了

江啟臣宣布參選台中市長 何欣純冷回：希望他不會讓大家失望

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
將代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純（中）今參加一項耶誕慶祝活動。圖／取自何欣純臉書
將代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純（中）今參加一項耶誕慶祝活動。圖／取自何欣純臉書

立法院副院長江啟臣今晚在宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。對此，將代表民進黨參選的立法委員何欣純僅簡短說，「對於江副院長宣布全力爭取黨內提名，近期連續二個民調都領先黨內對手的江副院長，希望他不會讓大家失望。」

對於下屆台中市長選舉，國民黨立委楊瓊瓔日前也已宣布參選，使國民黨內目前有兩人表態參與初選，形成競爭局面。楊瓊瓔宣布參選時，何欣純受訪時曾說楊地方跑得很勤「對我而言是一個強勁的對手」，但也不忘強調自己才是最好的市長人選。

但隨著楊瓊瓔宣布參選後，陸續有民調顯示江啟臣的民調領先。何欣純日前則在臉書批評，「自從楊瓊瓔委員宣布要參選台中市長之後，極有可能跟江副院長進行初選的時刻，台中就馬上連續出現2個、跟一般民眾普遍認知完全不一樣，讓大家都感覺『怪怪的』 民調。」

江啟臣今晚在豐原宣布，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名參選台中市長。

楊瓊瓔 民調

延伸閱讀

江啟臣今晚宣布參選台中市長 楊瓊瓔回應了

影／江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

獨／江啟臣賀年看板首開掛 市長選戰箭在弦上

藍營內參民調曝光！江啟臣大幅領先 何欣純冷回：讓鄭麗文自己解讀

相關新聞

影／江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

下屆台中市長參選人，民進黨已定立委何欣純，國民黨立委楊瓊瓔也宣布參選，被外界指參選可能性高的立法院副院長江啟臣今晚在豐原...

拚了！民進黨彰化縣長提名倒數 4強全力衝刺拚民調

下屆彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」提名，4名參選人全力衝刺，從明天起到18日間擇一日，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對...

江啟臣宣布參選台中市長 何欣純冷回：希望他不會讓大家失望

立法院副院長江啟臣今晚在宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。對此，將代表民進黨參選的立法委員何欣純僅簡短說，「對...

江啟臣今晚宣布參選台中市長 楊瓊瓔回應了

立法院副院長江啟臣今晚在豐原宣布參選台中市長，已宣布參選台中市長的同黨籍立委楊瓊瓊今晚說，國民黨人才濟濟，只要是好的人才...

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

民進黨嘉義縣長黨內初選持續升溫，立法委員蔡易餘今天下午3時在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，現場湧入近500名支持者，廟埕...

黃國昌談2026布局：程序公開透明 有限資源下經營地方

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的聖誕活動，針對外界關心是否已提前布局2026年地方選舉表示，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。