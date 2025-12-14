江啟臣宣布參選台中市長 何欣純冷回：希望他不會讓大家失望

立法院副院長江啟臣今晚在宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，全力以赴。對此，將代表民進黨參選的立法委員何欣純僅簡短說，「對於江副院長宣布全力爭取黨內提名，近期連續二個民調都領先黨內對手的江副院長，希望他不會讓大家失望。」

對於下屆台中市長選舉，國民黨立委楊瓊瓔日前也已宣布參選，使國民黨內目前有兩人表態參與初選，形成競爭局面。楊瓊瓔宣布參選時，何欣純受訪時曾說楊地方跑得很勤「對我而言是一個強勁的對手」，但也不忘強調自己才是最好的市長人選。

但隨著楊瓊瓔宣布參選後，陸續有民調顯示江啟臣的民調領先。何欣純日前則在臉書批評，「自從楊瓊瓔委員宣布要參選台中市長之後，極有可能跟江副院長進行初選的時刻，台中就馬上連續出現2個、跟一般民眾普遍認知完全不一樣，讓大家都感覺『怪怪的』 民調。」

江啟臣今晚在豐原宣布，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名參選台中市長。