江啟臣今晚宣布參選台中市長 楊瓊瓔回應了

立法院副院長江啟臣今晚在豐原宣布參選台中市長，已宣布參選台中市長的同黨籍立委楊瓊瓊今晚說，國民黨人才濟濟，只要是好的人才，願意為國家社會、為這個城市來付出，都樂觀其成，大家都是立法院好同事，希望能有一場君子之爭！

江啟臣今晚在豐原車站前耶誕活動中說，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名參選台中市長；此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。

立委楊瓊瓔今晚表示，國民黨人才濟濟，只要是好的人才，願意為國家社會、為這個城市來付出，都樂觀其成，大家都是立法院好同事，希望能有一場君子之爭！

她說黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會，而非對立。候選人願意參與初選，代表尊重制度與機制，因為這是「合作而非對抗」的方式，可以最大化黨的整體優勢。接下來這次的初選結果，如果是她贏，她一定會立即邀請江啟臣副院長加入競選團隊，然後一起來打贏這場選舉。