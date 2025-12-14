快訊

拚了！民進黨彰化縣長提名倒數 4強全力衝刺拚民調

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月，今天下午回防本命區員林，冒著寒風車隊掃街拜票。圖／陳素月服務處提供
爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月，今天下午回防本命區員林，冒著寒風車隊掃街拜票。圖／陳素月服務處提供

下屆彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」提名，4名參選人全力衝刺，從明天起到18日間擇一日，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對比民調，預定月底前決定提名人選；國民黨則有3名人選，已啟動協調，預估春節前底定；民眾黨則仍在評估人選。

民進黨四名參選人分別是「正國會」立委黃秀芳、「新潮流系」立委陳素月，及現任彰化市長林世賢、前市長邱建富，因協調破局，黨中央採「類初選」方式，由選對會依民調結果綜合評估後，再由黨主席賴清德徵召提名。

各參選人在民調前夕，紛紛都積極衝刺，除掃街、拜票、辦造勢大會外，更透過網路、電話語音系統催票，激戰程度絲毫不輸給一般選舉。政壇評估黃秀芳及陳素月兩女將較被看好，但邱建富及林世賢的後勢也不差，民調表現充滿變數。

邱建富昨晚在彰化市旭光路舉辦團結晚會，他說，這一刻他已經等了12年，過去為了黨內團結，只要黨中央協調，他都選擇退讓，但「這一次，我不再接受勸退，一定會走到最後。」他強調，只要民調公平、公開，他願意接受任何結果，並全力支持民調出線者。

陳素月今天一大早參加埔鹽順澤宮冠軍路跑活動，隨後由縣議員楊子賢到彰化市民權市場拜票，下午則回防本命區員林地區以車隊掃街，強調她一個人的腳步有限，請大家當她的分身，幫忙宣傳，接到電話民調一定要唯一支持她。

黃秀芳今天赴彰化市三民、民生市場掃街，黃秀芳說，彰化縣7年來流失近7萬人口，但毛小孩犬貓登記日增，凸顯越來越多民眾把毛孩當家人，未來若入主縣府，會推動彰化成為友善毛孩大縣。

林世賢則在今天下午在彰化市旭光西路舉辦勝利團結造勢大會，除陳述市長的政績外，現場並安排無人機亮相，更邀請到智慧人形機器人擔任神秘嘉賓，以呼應要打造彰化縣成為科技新都，讓產業升級的政見 。

國民黨方面目前有均曾擔任過副縣長的彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋表態爭取提名，至於熱門人選立委謝衣鳯則一直未表態。不過，黨已啟動協調，如果協調不成，預定下個月辦理初選，春節前確定提名人選。

民眾黨方面，縣黨部主委温宗諭強調，民眾黨不會缺席縣長選舉，至於人選及未來是否藍白合，都須由中央評估決定。

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，在拜票時，與喵星人合照，強調未來若入主縣府，會推動彰化成為友善毛孩大縣。圖／黃秀芳服務處提供
爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，在拜票時，與喵星人合照，強調未來若入主縣府，會推動彰化成為友善毛孩大縣。圖／黃秀芳服務處提供
爭取民進黨彰化縣長提名的彰化市長林世賢，今天下午在彰化市旭光西路舉辦造勢大會，邀請智慧人形機器人擔任神秘嘉賓，以呼應要打造彰化縣成為科技新都，讓產業升級的政見 。圖／市公所提供
爭取民進黨彰化縣長提名的彰化市長林世賢，今天下午在彰化市旭光西路舉辦造勢大會，邀請智慧人形機器人擔任神秘嘉賓，以呼應要打造彰化縣成為科技新都，讓產業升級的政見 。圖／市公所提供
爭取民進黨彰化縣長提名的彰化市前市長邱建富，昨晚在彰化市旭光路舉辦大型造勢晚會，在大進場時，支持者紛紛為他加油。圖／邱建富服務處提供
爭取民進黨彰化縣長提名的彰化市前市長邱建富，昨晚在彰化市旭光路舉辦大型造勢晚會，在大進場時，支持者紛紛為他加油。圖／邱建富服務處提供

