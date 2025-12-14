影／江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

下屆台中市長參選人，民進黨已定立委何欣純，國民黨立委楊瓊瓔也宣布參選，被外界指參選可能性高的立法院副院長江啟臣今晚在豐原宣布，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名參選台中市長；此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。

江啟臣表示，台中就是他的家，他看著台中長大，台中也看著他長大，更希望未來台中是一座全世界閃耀的城市和都市，所以他在賀年看板提出旗艦城願景，這段時間很多人在講2026年，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力。

他說這些對自己都是鼓勵、加油和期待，他當民意代表一路走到現在，如果沒有大家，他也很難站這裡，面對未來，他只能全力以赴，該爭取的會全力爭取，對市民來講，他必需以具體行動，展現台中實踐願景的決心，對內他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景，這是很多市民的期待，一起實現大台中願景，從幸福成奔向旗艦城。

江啟臣表示，歲末年終是感恩的季節，他掛賀年看板祝所有人新年快樂，感謝一路以來對他的鼓勵、支持和愛護，明年是馬年，他選的看板標題很有意義，駿馬啟新城，躍進旗鑑城，他送給所有市民的祝福，也是他對台中的未來願景和期望。

他說很多市民期待未來大台中，過去在台中市長盧秀燕努力下，台中已是幸福城，很多幸福指數評比都是第一名，幸福城希望明年馬年駿馬奔騰，展現氣勢，繼續向前衝，奔向旗艦城，許自己做為台灣的旗艦城，成為台灣的門面，亞洲的新核心，世界的新都心，這是所有台中人的期待，也是我們的光榮和驕傲。

江啟臣表示，台中做為城市，不只是很多人家鄉和故鄉，更是他的故鄉，他在這裡長大，14年前回鄉服務，很感謝一路栽培、鼓勵和支持他的民眾，市民對他的期待許和期待，他責無旁貸，要對這座城市的未來發展提出願景，提出實際可做的政策和行動，此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。