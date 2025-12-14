快訊

台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁站台支持蔡易餘，強調嘉義正處轉型關鍵期，盼由熟悉中央運作的蔡易餘接棒，延續嘉義縣發展動能。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁站台支持蔡易餘，強調嘉義正處轉型關鍵期，盼由熟悉中央運作的蔡易餘接棒，延續嘉義縣發展動能。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義縣長黨內初選持續升溫，立法委員蔡易餘今天下午3時在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，現場湧入近500名支持者，廟埕擠得水洩不通，展現強勁動員能量。由於太保市向來被視為對手、縣議員黃榮利的政治重鎮，蔡易餘選擇深入太保辦理重要造勢場合，備受地方關注。

活動以「接力轉型、再嘉速度」為主軸，縣長翁章梁出席力挺，並與立委陳冠廷、縣副議長陳怡岳、議員及地方代表同台站台，展現黨內團結氣勢。翁章梁指出，太保因縣治設置、高鐵、故宮南院與長庚醫院陸續進駐，徹底翻轉發展命運，如今更迎來太保科學園區與台積電先進封裝廠，明年首座工廠量產、第二廠接續投產，將創造大量高科技就業機會，吸引年輕世代返鄉。

翁章梁表示，嘉義縣正處於轉型關鍵期，科學園區、高鐵特定區與新市鎮建設逐步到位，未來10年將深刻影響嘉義百年發展，因此縣長人選格外重要。他強調，蔡易餘擔任立委10年，是嘉義鄉親共同栽培的人才，具備延續縣政藍圖、承擔重責的能力。

蔡易餘表示，翁章梁8年任內成功帶領嘉義縣從農業大縣，邁向農工科技大縣，產業版圖逐漸成形。他強調，未來將延續翁的施政方向，持續推動產業升級、交通建設與城市治理，讓嘉義發展不間斷。

蔡易餘也細數10年立委任期在太保與嘉義縣爭取的水利防洪、農業補助、年金政策與地方建設成果，指出立法院的歷練，讓他更了解如何與中央對話、為地方爭取資源。他最後表示，明年選戰是團隊戰，將整合地方與中央力量，接力推動嘉義轉型，迎向屬於嘉義縣的黃金10年。

太保市被視為重要政治指標，蔡易餘深入地方舉辦造勢活動，吸引近500名支持者到場，廟埕一度擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
太保市被視為重要政治指標，蔡易餘深入地方舉辦造勢活動，吸引近500名支持者到場，廟埕一度擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
蔡易餘在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，縣長翁章梁到場力挺，與多位民代同台向支持者致意，現場人潮踴躍，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
蔡易餘在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，縣長翁章梁到場力挺，與多位民代同台向支持者致意，現場人潮踴躍，氣氛熱烈。記者李宗祐／攝影
太保市被視為重要政治指標，蔡易餘深入地方舉辦造勢活動，吸引近500名支持者到場，廟埕一度擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
太保市被視為重要政治指標，蔡易餘深入地方舉辦造勢活動，吸引近500名支持者到場，廟埕一度擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、縣副議長陳怡岳及多名地方民代到場站台，展現民進黨嘉義縣長黨內初選的團結氣勢。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、縣副議長陳怡岳及多名地方民代到場站台，展現民進黨嘉義縣長黨內初選的團結氣勢。記者李宗祐／攝影
縣議會副議長陳怡岳細數嘉義縣長陳明文、張花冠、翁章梁等政績一棒接一棒，蔡易餘能延續發展。記者李宗祐／攝影
縣議會副議長陳怡岳細數嘉義縣長陳明文、張花冠、翁章梁等政績一棒接一棒，蔡易餘能延續發展。記者李宗祐／攝影
太保市被視為重要政治指標，蔡易餘深入地方舉辦造勢活動，吸引近500名支持者到場，廟埕一度擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
太保市被視為重要政治指標，蔡易餘深入地方舉辦造勢活動，吸引近500名支持者到場，廟埕一度擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
立委陳冠廷為蔡易餘站台發聲。記者李宗祐／攝影
立委陳冠廷為蔡易餘站台發聲。記者李宗祐／攝影
立法委員蔡易餘在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，縣長翁章梁等人到場力挺，湧入近500名支持者，氣氛熱烈，展現黨內團結與支持蔡易餘接棒嘉義縣政的氣勢。記者李宗祐／攝影
立法委員蔡易餘在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，縣長翁章梁等人到場力挺，湧入近500名支持者，氣氛熱烈，展現黨內團結與支持蔡易餘接棒嘉義縣政的氣勢。記者李宗祐／攝影

嘉義 蔡易餘 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化 綠營人選出爐對決林于玲

中正大學推「矽光子學院」 蔡易餘促中央支持打造AI人才基地

嘉義縣推創意海味食譜 翁章梁化身主廚煮金鯧南蠻漬

嘉縣竹崎高中2女將征戰聽障奧運奪銅 翁章梁表揚勉再創佳績

相關新聞

影／江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

下屆台中市長參選人，民進黨已定立委何欣純，國民黨立委楊瓊瓔也宣布參選，被外界指參選可能性高的立法院副院長江啟臣今晚在豐原...

拚了！民進黨彰化縣長提名倒數 4強全力衝刺拚民調

下屆彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」提名，4名參選人全力衝刺，從明天起到18日間擇一日，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對...

江啟臣今晚宣布參選台中市長 楊瓊瓔回應了

立法院副院長江啟臣今晚在豐原宣布參選台中市長，已宣布參選台中市長的同黨籍立委楊瓊瓊今晚說，國民黨人才濟濟，只要是好的人才...

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

民進黨嘉義縣長黨內初選持續升溫，立法委員蔡易餘今天下午3時在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，現場湧入近500名支持者，廟埕...

黃國昌談2026布局：程序公開透明 有限資源下經營地方

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的聖誕活動，針對外界關心是否已提前布局2026年地方選舉表示，台灣...

影／鄭麗文出席屏東縣黨慶 發願「讓屏東重現藍天」

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣黨部參加黨慶，鄭麗文率領國民黨屏東縣團隊高喊，「明年選舉很重要就是屏東這一戰，屏東贏台灣就贏！...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。