深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

民進黨嘉義縣長黨內初選持續升溫，立法委員蔡易餘今天下午3時在太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，現場湧入近500名支持者，廟埕擠得水洩不通，展現強勁動員能量。由於太保市向來被視為對手、縣議員黃榮利的政治重鎮，蔡易餘選擇深入太保辦理重要造勢場合，備受地方關注。

活動以「接力轉型、再嘉速度」為主軸，縣長翁章梁出席力挺，並與立委陳冠廷、縣副議長陳怡岳、議員及地方代表同台站台，展現黨內團結氣勢。翁章梁指出，太保因縣治設置、高鐵、故宮南院與長庚醫院陸續進駐，徹底翻轉發展命運，如今更迎來太保科學園區與台積電先進封裝廠，明年首座工廠量產、第二廠接續投產，將創造大量高科技就業機會，吸引年輕世代返鄉。

翁章梁表示，嘉義縣正處於轉型關鍵期，科學園區、高鐵特定區與新市鎮建設逐步到位，未來10年將深刻影響嘉義百年發展，因此縣長人選格外重要。他強調，蔡易餘擔任立委10年，是嘉義鄉親共同栽培的人才，具備延續縣政藍圖、承擔重責的能力。

蔡易餘表示，翁章梁8年任內成功帶領嘉義縣從農業大縣，邁向農工科技大縣，產業版圖逐漸成形。他強調，未來將延續翁的施政方向，持續推動產業升級、交通建設與城市治理，讓嘉義發展不間斷。