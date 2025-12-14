民進黨高雄市長初選倒數 4參選人市場宮廟拚人氣

快訊

中央社／ 高雄14日電

距民進黨高雄市長初選民調倒數約1個月，4名表態參選的立委邱議瑩、林岱樺賴瑞隆、許智傑持續走訪市場、宮廟等地拚人氣；4人也不約而同強調持續傾聽民意，「人民最大」。

邱議瑩今天上午到瑞興市場掃街拜票，下午則在前鎮三天宮舉辦「傾聽共贏座談會」。她透過社群媒體發文分享有民眾握著她的手說「高雄真的改變好多」，並感謝鄉親的肯定與鼓勵，強調會全力以赴，一定延續高雄現在的好。

她說，城市最真實的聲音，就藏在市場的日常互動裡，鄉親的鼓勵，是自己持續努力的力量；將持續踏實前行，傾聽民意、謙卑請益，為高雄拚出更好的未來。

近日走訪多場宗教行程的林岱樺說，在最後衝刺階段，將以社區廟宇為核心，沿街爭取民眾的支持，第一線接觸民意是她25年持續不斷的堅持，永遠與市民站在一起。

林岱樺表示，真正的市政思維，是從市民的日常出發，「市長不是高高在上的管理者，而是要走進巷弄、聽見不同聲音，把每一份託付化為可執行的政策，讓高雄成為一座安心生活、世代共好的城市」。

賴瑞隆今天至肉豆公市場拜票，由資深媒體人王瑞德、前立法委員郭玟成、高雄市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中等人陪同。

賴瑞隆說，自己是「菜市場之子」，深刻體會市場是最真實、也最貼近市民生活的地方，「高雄市民就是最大咖」，未來會秉持長期耕耘的基礎，持續走入人群，和更多的市民站在一起，為這座城市的未來共同努力。

許智傑近日公布社會福利等政策，也出席漁港、運動休閒等活動。他今天表示，越接近初選，自己感受到更多市民對他的支持，「感覺相當好」，會繼續勤走基層，並持續舉辦市民見面會，有信心也會繼續戰戰兢兢，直到最後贏得勝利。

