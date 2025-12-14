黃國昌談2026布局：程序公開透明 有限資源下經營地方

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的聖誕活動，針對外界關心是否已提前布局2026年地方選舉表示，台灣民眾黨地方經營向來不容易，因為不像兩大黨擁有豐沛資源，但仍會在有限資源下「一步一腳印」耕耘地方。

黃國昌指出，民眾黨持續讓地方選民了解，黨在推動台灣政治革新、改革，以及在立法院扮演理性監督角色上的努力，同時也持續深入社區，了解地方實際需求，這一直是民眾黨努力的方向。他強調，選舉不是到了選舉時才開始準備，而是長期累積政黨表現與民眾信任的過程，選民最終看的，仍是政黨過去在政治、民生與經濟等議題上的實際作為。

對於2026年地方選舉的準備，黃國昌表示，民眾黨目前就是按部就班進行，待提名程序完成後，才會正式啟動選戰節奏，並推出最強人選。他說，是否推出候選人與人選名單，仍須依照黨內既定程序進行，並非現在就能定案。

談及新北市各選區提名節奏，黃國昌表示，民眾黨的提名程序一向公開、透明，會先公告登記時間，公告後開放登記，若有複數人選，才會進入評鑑、協調或初選程序。他也坦言，在公告截止前，實際會有多少人登記，「連我自己都不知道」，並以過往經驗為例，原先預期某些選區會出現多人競爭，但最終卻只有一人完成登記。

黃國昌指出，目前下一波提名作業中，秘書長與組織部回報，已有較多地方黨部提出人選，預計下一階段可能一次公布約10個選區，但仍會尊重各地黨部的實際狀況，依不同選區條件逐步推進。

黃國昌強調，民眾黨面對2026年地方選戰，最重要的是提出最好的政見、推出最好的人選，以回應台灣社會的期待。他透露，目前民眾黨政策會除已完成與中國國民黨政策會的對接外，也同步進行2026年全國地方選舉的共同政見擬定，且不僅限於政策會參與，所有黨公職與已被提名的候選人，都能以多元方式加入討論。

黃國昌最後表示，民眾黨將持續以穩健步伐準備2026年選舉，透過政策與人才累積實力，而非急於求成。