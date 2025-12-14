快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

黃國昌談2026布局：程序公開透明 有限資源下經營地方

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）表示，民眾黨不像兩大黨擁有豐沛資源，但仍會在有限資源下「一步一腳印」耕耘地方。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）表示，民眾黨不像兩大黨擁有豐沛資源，但仍會在有限資源下「一步一腳印」耕耘地方。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的聖誕活動，針對外界關心是否已提前布局2026年地方選舉表示，台灣民眾黨地方經營向來不容易，因為不像兩大黨擁有豐沛資源，但仍會在有限資源下「一步一腳印」耕耘地方。

黃國昌指出，民眾黨持續讓地方選民了解，黨在推動台灣政治革新、改革，以及在立法院扮演理性監督角色上的努力，同時也持續深入社區，了解地方實際需求，這一直是民眾黨努力的方向。他強調，選舉不是到了選舉時才開始準備，而是長期累積政黨表現與民眾信任的過程，選民最終看的，仍是政黨過去在政治、民生與經濟等議題上的實際作為。

對於2026年地方選舉的準備，黃國昌表示，民眾黨目前就是按部就班進行，待提名程序完成後，才會正式啟動選戰節奏，並推出最強人選。他說，是否推出候選人與人選名單，仍須依照黨內既定程序進行，並非現在就能定案。

談及新北市各選區提名節奏，黃國昌表示，民眾黨的提名程序一向公開、透明，會先公告登記時間，公告後開放登記，若有複數人選，才會進入評鑑、協調或初選程序。他也坦言，在公告截止前，實際會有多少人登記，「連我自己都不知道」，並以過往經驗為例，原先預期某些選區會出現多人競爭，但最終卻只有一人完成登記。

黃國昌指出，目前下一波提名作業中，秘書長與組織部回報，已有較多地方黨部提出人選，預計下一階段可能一次公布約10個選區，但仍會尊重各地黨部的實際狀況，依不同選區條件逐步推進。

黃國昌強調，民眾黨面對2026年地方選戰，最重要的是提出最好的政見、推出最好的人選，以回應台灣社會的期待。他透露，目前民眾黨政策會除已完成與中國國民黨政策會的對接外，也同步進行2026年全國地方選舉的共同政見擬定，且不僅限於政策會參與，所有黨公職與已被提名的候選人，都能以多元方式加入討論。

黃國昌最後表示，民眾黨將持續以穩健步伐準備2026年選舉，透過政策與人才累積實力，而非急於求成。

台灣民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

財劃法僵局 黃國昌喊話賴、卓：別成歷史罪人

參選新北市長起手式？黃國昌12月27日新莊辦為新北應援活動

民眾黨團暫不提助理費除罪化修法版本 黃國昌：傾聽各界意見

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

相關新聞

參選新北市長起手式？黃國昌12月27日新莊辦為新北應援活動

備戰2026年新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，自己將在本月27日舉辦聖誕活動，當天的主題為「為新北應援」，票價則是...

黃國昌談2026布局：程序公開透明 有限資源下經營地方

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的聖誕活動，針對外界關心是否已提前布局2026年地方選舉表示，台灣...

影／鄭麗文出席屏東縣黨慶 發願「讓屏東重現藍天」

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣黨部參加黨慶，鄭麗文率領國民黨屏東縣團隊高喊，「明年選舉很重要就是屏東這一戰，屏東贏台灣就贏！...

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名受關注，外交部長林佳龍曾以正國會掌門人身分相挺而受到黨內圍剿。林佳龍今天受訪表示，他跟林...

蘇巧慧三重掃街送菜瓜布 拚民進黨新北團隊氣勢

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，今早到三重重新市場與中央市場掃街拜早年，準備象徵「除舊布新」的菜瓜布當小物，多位...

獨／江啟臣賀年看板首開掛 市長選戰箭在弦上

有網友近日在社群平台 Threads 發文指出，行經台中高鐵特區時，發現立法院副院長江啟臣懸掛拜年廣告看板，引發討論。貼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。