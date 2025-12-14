快訊

影／鄭麗文出席屏東縣黨慶 發願「讓屏東重現藍天」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文（左四）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（左四）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣黨部參加黨慶，鄭麗文率領國民黨屏東縣團隊高喊，「明年選舉很重要就是屏東這一戰，屏東贏台灣就贏！」，讓屏東重現藍天，政黨輪替，徹底翻轉！

鄭麗文今到屏東縣國民黨縣黨部參加黨慶，聘任蘇清泉擔任縣黨部主委，並頒入黨證書給新加入國民黨的黨員。

鄭麗文說，蘇清泉在屏東一步一腳印，為服務屏東縣民，「一次又一次的選舉，一次又一次被打壓、抹黑，阻擋」，但都沒有阻擋蘇清泉要為屏東服務的決心，在這樣屈辱、打壓，堅定腳步，接下屏東縣黨部主委最艱辛的責任與工作。

鄭麗文說，選舉又要到了，堅定向前，面臨仍舊是硬戰。民進黨在屏東縣執政好幾十年，「但我們不用怕，也沒有失志、也沒有放棄，決戰時候要到了」，國民黨會用所有資源，會做蘇清泉最大後盾。

鄭麗文說，屏東縣是台灣最溫暖地方，大家都說是台灣尾，「我們對屏東未來照顧、付出與重視，國民黨在這裡做最莊嚴承諾，不會讓屏東吊車尾，要讓屏東縣做台灣第一名的縣」。感謝蘇清泉委員勇往直前，特別感謝議長周典論，她相信，大家一心為屏東。

鄭麗文批，不公不義來源是民進黨，不顧台灣也是民進黨。民進黨政府最卑劣不堪是透過司法迫害打壓政治異己，民進黨想團滅在野黨，將司法淪為打壓政敵工具，讓司法變東廠，她今天在屏東也一樣會保護從政同志。國民黨代表正義一方，團結力量，捍衛司法超然，捍衛民主制度，捍衛台灣安全跟未來。

「國民大團結、屏東縣要大團結！」鄭麗文說，屏東不要再成為民進黨禁臠，「今起到明年投票日，讓屏東重現藍天，政黨輪替，徹底翻轉」，陪屏東縣打贏民主聖戰，明年11月28日屏東縣可以放鞭炮，屏東贏台灣就贏。

鄭麗文接受媒體聯訪被問到民進黨選舉布局，對新北、台中等藍營布局？鄭麗文說，明年大選是史無前例，民進黨大幅提前提名作業，當年把所有選舉集中分地方與中央選舉，希望台灣不要每天都在選舉，賴清德因執政失敗沒成績，大罷免大失敗，把提名作業大幅提前一年，每天都在選舉，老百姓希望看到是執政黨認真做事，而不是搞選舉。

鄭麗文說，作為在野，民進黨要這樣惡搞，「我們也只好奉陪、明年2026年我們非贏不可，不能夠再任由民進黨胡鬧下去」，按部就班，嚴正以待。

鄭麗文昨未出席嘉義縣黨慶，鄭麗文說，她昨到雲林縣下午到新北，今到屏東，實在有點分身乏術。對嘉義縣幹部、鄉親，感到抱歉，「我一定會在最短時間內到嘉義市，嘉義縣」。

國民黨主席鄭麗文（左二）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（左三）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（左三）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今南下屏東參加縣黨部舉行的黨慶，黨員們開心跟鄭麗文合照。記者劉星君／攝影

