2026屏東縣長選舉 鄭麗文籲團結當蘇清泉後盾

針對2026屏東縣長選舉，國民黨主席鄭麗文今天表示，立委蘇清泉長年在屏東服務，決戰時刻又要到了，國民黨會用所有資源及對屏東的責任，呼籲團結「作為蘇清泉最大的後盾」。

鄭麗文今天出席國民黨屏東縣黨部黨慶活動。鄭麗文肯定蘇清泉努力並表示，蘇清泉長年一步一腳印在屏東服務，一遍又一遍選舉卻屢遭打壓、抹黑與阻擋，卻沒有打消蘇清泉決心，看到蘇清泉義無反顧堅定向前，面臨仍是一場硬戰，決戰的時刻又要到了，國民黨會用所有資源、力量及對屏東的責任，作為蘇清泉最大後盾。

鄭麗文說，在屏東有無限可能性，未來還有更新的產業，引進最新AI讓屏東先徹底翻轉，要讓屏東成為全世界都想來的地方，感謝蘇清泉勇往直前，國民黨大團結、屏東縣也要大團結，從今天開始到明年投票日，要讓屏東重現藍天，徹底翻轉。

關於明年縣市首長選舉提名作業？鄭麗文說，啟動提名作業中，一定會按部就班進行。

另外，媒體詢問「民進黨政府嚴查中配身分，總統賴清德卻到中配店裡用餐？」鄭麗文回應，中華民國憲法是非常尊重保障人權的憲法，不要只要利用中華民國4個字，而對憲法精神與價值視而不見，與其廉價作戲，還不如回歸憲法精神。