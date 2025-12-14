參選新北市長起手式？黃國昌12月27日新莊辦為新北應援活動

備戰2026年新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，自己將在本月27日舉辦聖誕活動，當天的主題為「為新北應援」，票價則是「一顆愛新北的心」，明天晚間8時進行線上搶票。此外，黃國昌也預告當天會有神秘嘉賓，是否為民眾黨前主席柯文哲先請大家拭目以待。

民眾黨上午舉行「國昌特別企劃預告」記者會，與會者包括黃國昌、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒等人。黃國昌說明，民眾黨12月27日前進新北市新莊，當天將在宏匯廣場舉辦應援活動，絕對會帶給大家前所未有的享受。

黃國昌說，他過去大多舉辦較為嚴肅的活動，例如在2019年就有全國巡迴演講，這次將會舉辦最「蝦趴」的聖誕活動，主題就叫做為新北應援，希望能把事情做到最好，至於票價則是思考許久，「最後由我拍板決定，請大家帶一顆滿滿愛新北的心，所以票價是零元。」

黃國昌表示，自己所屬的責任區為新北市，民眾黨前主席柯文哲交代的任務，他向來是百分之百全力投入，至於民眾黨當前最重要的任務，就是不讓陳世軒在議會感到孤單，「我們要有一個最強團隊，新北市也有很多事情，我相信可以做得更好。」

黃國昌也說，當天的活動主軸是「為新北應援」，至於會出現什麼神秘嘉賓、團體與表演，先請大家拭目以待，辦公室同仁已經努力籌備許久。

媒體詢問，神秘嘉賓是否為柯文哲，目前藍白整合進度為何。黃國昌表示，神秘嘉賓先請大家拭目以待，「老大讓他自己宣布，我不要幫他做決定」，藍白兩黨面對2026年地方選戰，雙方合作皆按照進度順利進行，現階段先談政見政策跟願景，再來才是如何推出縣市首長最強團隊。

黃國昌說明，藍白智庫對接已經初步完成，民眾黨將會盤整2026年全國候選人共同政見，目前正在進行黨內討論跟意見收攏，相信屆時國民黨也會有所相應作業。至於外界關心的縣市長提名時程，民眾黨按照既定腳步跟節奏，「我們有最大的誠意跟善意，願意跟國民黨共推最強團隊，這件事情從一開始到現在沒有任何改變。」

黃國昌也說，民眾黨先前徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，自己當時就把話講的非常清楚，不過仍然少不了外界的見縫插針，「民進黨看起來有些人還是很擔心，所以透過各式各樣的放話或攻擊，聲稱藍白合作沒有辦法走下去」，民眾黨會跟國民黨共推最強團隊，這樣的決定不會有任何改變，就先請大家拭目以待。