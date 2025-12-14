林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
外交部長林佳龍接受陳水扁節目專訪，強調林岱樺涉案一事不該未審先判。圖／取自有夢上水節目YT
外交部長林佳龍接受陳水扁節目專訪，強調林岱樺涉案一事不該未審先判。圖／取自有夢上水節目YT

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名受關注，外交部長林佳龍曾以正國會掌門人身分相挺而受到黨內圍剿。林佳龍今天受訪表示，他跟林岱樺都曾在16年前因縣市合併被沒收縣市長參選權，兩人有一定交情，基於民主信念不該未審先判；讓她透過初選輸贏「照品照行（台語俗諺：依約行事）」，這是「大我」的思考。

立委林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，但她未退怯，堅定登記參加民進黨高雄市長初選，外交部長林佳龍10月29日在臉書為林岱樺岡山首場造勢會宣傳，並稱「優質立委林岱樺深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」。此番發言引起軒然大波，原預計出席造勢會的派系大咖全缺席。

前總統陳水扁今日在廣播節目專訪林佳龍，阿扁以「做官做事也會做人」稱賞林佳龍，認為他以正國會掌門人身分站出來鼓勵參加初選的林岱樺，此舉很溫暖，且基於無罪推定原則也是無可厚非。

林佳龍表示，林岱樺依法依規都有參選權，法律不外乎情理，他跟林岱樺不只在立法院當過同事，兩人在2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，當年因為台中、高雄合併被沒收參選，兩人有一定交情。

林佳龍強調他個人對民主的信念，他表示，應該依制度就事論事，不要以人廢言，一個立委是國會立委，依照立法院組織法32條，國家編預算給每個立委當助理費與辦公預算，與一般縣市議員不同，雖然助理費有爭論，姑且不論制度有無合理，也要先去看她有無貪汙，七屆立委不該因被檢舉就被未審先判。

林佳龍說，「我們可能每人都會遇上，陳水扁、馬英九都遇過，我們要有同理心，也要重視法律精神」，錢有無進大水庫，有無貪汙或納入自己口袋要去釐清，但不要未審先判；民進黨同志要給她溫暖，不要風箏斷線，讓她經過黨內初選後「輸贏照品照行」，這是大我的思考。

外交部長林佳龍接受陳水扁節目專訪，強調林岱樺涉案一事不該未審先判。圖／取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍接受陳水扁節目專訪，強調林岱樺涉案一事不該未審先判。圖／取自林佳龍臉書

林佳龍 林岱樺 民進黨 高雄市 陳水扁

