蘇巧慧三重掃街送菜瓜布 拚民進黨新北團隊氣勢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（黃衣者）今一早現身三重重新市場，發放象徵「除舊布新」的菜瓜布，與多位綠營議員共同向市民拜年，提前展開選舉陸戰。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，今早到三重重新市場與中央市場掃街拜早年，準備象徵「除舊布新」的菜瓜布當小物，多位綠營議員陪同。她說，過年前走訪市場是她持續多年的慣例，「不同的是，這次擴大到整個新北市。」

蘇巧慧表示，自擔任立委以來，每逢農曆年前都會走進市場與市民互動，也藉此了解庶民生活的樣貌與需求，「走進市場，不只是握握手，而是真實貼近大家的生活。」這次從土城延伸到三重，就是希望以相同的心情與熱情，和更多新北市民交流。

她也強調，民進黨是個多元的團隊，成員來自不同的背景與家庭，能凝聚在一起，是因為大家相信民主、認同民進黨的核心價值。她說，未來「新北隊」將展現團隊氣勢，從市長候選人到每一位議員，都是傾聽民意、認真打拚的代表。「我們會在新北的每個角落，讓市民朋友親眼看到，也希望能贏得大家的認同與支持。」

蘇巧慧昨也出席「水獺媽媽」線下活動，該系列原為Podcast節目，迄今已累積錄製超過300集內容，推行逾5年。她表示，這次實體活動開放報名後不到3小時即額滿，錄取率不到五成，「真的很不好意思，沒能讓每位報名者都參加。」

她指出，活動受到許多年輕家長熱烈回響，是因為節目所傳遞的理念正貼近父母需求。「像水獺媽媽這樣的活動，就是最好的證明，我們的團隊不只擁有最新的育兒觀念，也具備最強的活動執行力。」

蘇巧慧強調，團隊希望藉由活動，將正向價值觀傳遞給每個家庭，也減輕家長的育兒壓力，發掘更多優質節目與內容。「這樣的態度、觀念、做法，就是我們希望讓所有新北市民看到的樣子。」

她最後也說，許多黨內議員本身就是年輕的爸爸媽媽，也同樣關心育兒政策與教育議題，「我們要一起讓新北市成為孩子們快樂成長的天地。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（黃衣者）今一早現身三重重新市場，發放象徵「除舊布新」的菜瓜布，與多位綠營議員共同向市民拜年，提前展開選舉陸戰。圖／蘇巧慧辦公室提供
蘇巧慧 團隊 民進黨 新北市選舉

