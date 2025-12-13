民進黨彰化縣長「類初選」衝刺 4強周末全力拚民調

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的立委黃秀芳（左1），今天行程滿滿，到市場拜票，還趕場推廣產業。圖／黃秀芳競選服務處提供
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的立委黃秀芳（左1），今天行程滿滿，到市場拜票，還趕場推廣產業。圖／黃秀芳競選服務處提供

民進黨下屆彰化縣長提名，將採「類初選」方式，訂本月15日到18日擇一日民調。今天是民調前最後一個周末，四名參選人無不足勁衝刺，陳素月寒冬送暖揪團捐30萬元助寒士、黃秀芳趕場推廣產業、林世賢在單身聯誼扮紅娘，邱建富晚間辦造勢大會。

寒流來襲，立委陳素月獲知創世基金會彰化分會今年「寒士吃飽30—送禮到家」活動，募集不如預期，即連繫公益團體在12小時即募到30萬元，今天專程到創世基金會彰化分會捐贈。陳素月表示，很高興藉由拋磚引玉找到更多有愛的人，義氣相挺，呼籲大家在行有餘力時，也能捐助基金會常年服務經費或衛生用品物資，讓愛繼續循環下去。

立委黃秀芳今天行程滿滿，一早在彰化市卦山早市、華陽市場掃街，隨後趕往永靖謝平安千人搓湯圓活動，也利用假日協助推廣縣內產業，出席社頭鄉「織襪芭樂觀光節」、員林市「國產豬安心吃」行銷活動，黃秀芳當場採購，以行動力挺。黃秀芳說，未來若能入主縣府，一定會更重視推動農業發展，讓彰化農畜產品價值及能見度倍增。

彰化市長林世賢在縣長初選如火如荼展開之際，今天仍抽空參加市公所舉辦的「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動，期勉80位年輕朋友期勉，一定要「熱忱無私」，人生才不會留白，並祝福覓得良緣。林世賢說，市公所會繼續努力解鎖彰化市更多秘境，在為單身男女製造幸諨的同時，也行銷彰化市的人文特色與古蹟歷史。

彰化市前市長邱建富今晚則在彰化市旭光路彰化華陽市場前，舉辦造勢大會，營造出團結氣勢，邱建富說，他是四名參選人最有行政經驗，也準備了12年，而且26鄉鎮各村里走透透，沒有人比他更了解彰化，他也規畫好縣政藍圖，希望鄉親鼎力支持，他已經「準備好了」，只要獲得民進黨中央提名，一定能為民進黨光復彰化縣。

角逐民進黨下屆彰化縣長提名的彰化市前市長邱建富（右4），在彰化市旭光路彰化華陽市場前，舉辦造勢大會。圖／邱建富競選服務處提供
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的彰化市前市長邱建富（右4），在彰化市旭光路彰化華陽市場前，舉辦造勢大會。圖／邱建富競選服務處提供
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的立委陳素月（左6），今天到創世基金會彰化分會，代表公益團體及個人捐贈30萬元。圖／陳素月競選服務處提供
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的立委陳素月（左6），今天到創世基金會彰化分會，代表公益團體及個人捐贈30萬元。圖／陳素月競選服務處提供
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的彰化市長林世賢，今天抽空參加市公所舉辦的「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動。圖／市公所提供
角逐民進黨下屆彰化縣長提名的彰化市長林世賢，今天抽空參加市公所舉辦的「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」聯誼活動。圖／市公所提供

