快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

2026布局受關注 爭取新北市長選舉？劉和然喊「這方式」對藍營最好

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
藍白合受到外界關注，新北市副市長劉和然今出席國民黨新北黨部131周年黨慶前受訪。記者江婉儀／攝影
藍白合受到外界關注，新北市副市長劉和然今出席國民黨新北黨部131周年黨慶前受訪。記者江婉儀／攝影

藍白合受到外界關注，新北市副市長劉和然今出席國民黨新北黨部131周年黨慶前受訪，劉和然表示，他覺得按照黨的機制走，是對國民黨最好，不管大家談到2026或是相關選舉，都希望持續努力，爭取所有市民的支持。

劉和然表示，今天是新北黨部131周年黨慶，今天他代表市府從政黨員角色出席，希望所有黨員未來持續為中華民國這塊土地打拚。

被問及是否爭取新北市長選舉名額，如今黨內現在也有協調機制，劉和然表示，每個黨都有黨的節奏跟機制，個人的節奏、機制跟步調，狀況都不一樣，他覺得按照黨的機制走，是對國民黨最好，不管大家談到2026或是相關選舉，都希望持續努力，爭取所有市民的支持，為新北市持續服務。

媒體詢問，就現在民調觀察是台北市副市長李四川最高，是否會調整節奏或是提前起跑，劉和然表示，新北有兩個特色，一是有這麼多人爭取，二來是不論是他或李四川，都對新北有深度了解，才能一棒接一棒，讓新北越來越好。

被問及是否有信心成為藍白合最大公約數，劉和然表示，現在最重要的是團結，選舉要勝選已經不是那麼簡單，過去從台北縣到新北市，有努力很多的績效，市民都非常認同，不僅要團結在一起，打贏2026，國民黨還要繼續執政，繼續勝選。

劉和然 國民黨 李四川

延伸閱讀

影／綠有意團結在野？ 鄭麗文：棄台獨黨綱反核就誠摯歡迎

板殯、三峽火葬場「優化」爭議 議員要劉和然表態

政院版財劃法爭議未歇 劉和然要蘇巧慧：別再拿傅崐萁當擋箭牌

劉和然攻財劃法、蘇巧慧回制度談清楚 葉元之追問：到底支不支持？

相關新聞

民進黨彰化縣長「類初選」衝刺 4強周末全力拚民調

民進黨下屆彰化縣長提名，將採「類初選」方式，訂本月15日到18日擇一日民調。今天是民調前最後一個周末，四名參選人無不足勁...

2026布局受關注 爭取新北市長選舉？劉和然喊「這方式」對藍營最好

藍白合受到外界關注，新北市副市長劉和然今出席國民黨新北黨部131周年黨慶前受訪，劉和然表示，他覺得按照黨的機制走，是對國...

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

國民黨黨主席鄭麗文上任後，新進黨員及重返國民黨的回復黨員攀升，新北市黨部表示，11月份新入黨及回復黨籍共約500人，其中...

被問藍白合進度 鄭麗文：新北提名進度順利、先進行黨內協調溝通

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，被問及藍白合議題，鄭麗文表示，她知道大家非常關心新北市的提名進度，不論最...

黨代表連署大巨蛋開臨時會談2026 黃國昌憂沒開放政治活動

民眾黨前發言人李有宜退黨，外界討論可能與提名有關，民眾黨代表也連署盼在大巨蛋開臨時黨代表大會，討論2026提名時程。民眾...

影／綠營高雄市長初選激戰 柯志恩：等對手底定再調整藍營步伐

民進黨高雄市長初選逼近，4搶1競爭日趨白熱化，外界關注藍營選戰布局，國民黨則由立委柯志恩定於一尊，她今天受訪說，綠營參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。