2026布局受關注 爭取新北市長選舉？劉和然喊「這方式」對藍營最好

藍白合受到外界關注，新北市副市長劉和然今出席國民黨新北黨部131周年黨慶前受訪，劉和然表示，他覺得按照黨的機制走，是對國民黨最好，不管大家談到2026或是相關選舉，都希望持續努力，爭取所有市民的支持。

劉和然表示，今天是新北黨部131周年黨慶，今天他代表市府從政黨員角色出席，希望所有黨員未來持續為中華民國這塊土地打拚。

被問及是否爭取新北市長選舉名額，如今黨內現在也有協調機制，劉和然表示，每個黨都有黨的節奏跟機制，個人的節奏、機制跟步調，狀況都不一樣，他覺得按照黨的機制走，是對國民黨最好，不管大家談到2026或是相關選舉，都希望持續努力，爭取所有市民的支持，為新北市持續服務。

媒體詢問，就現在民調觀察是台北市副市長李四川最高，是否會調整節奏或是提前起跑，劉和然表示，新北有兩個特色，一是有這麼多人爭取，二來是不論是他或李四川，都對新北有深度了解，才能一棒接一棒，讓新北越來越好。

被問及是否有信心成為藍白合最大公約數，劉和然表示，現在最重要的是團結，選舉要勝選已經不是那麼簡單，過去從台北縣到新北市，有努力很多的績效，市民都非常認同，不僅要團結在一起，打贏2026，國民黨還要繼續執政，繼續勝選。