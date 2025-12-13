鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

國民黨黨主席鄭麗文上任後，新進黨員及重返國民黨的回復黨員攀升，新北市黨部表示，11月份新入黨及回復黨籍共約500人，其中青年約52位，新主席帶來新氣象，近1個月新入黨及回復黨籍人數確實增多。鄭麗文今午到新北市出席黨慶活動表示現在提名進度順利，按提名辦法先進行黨內協調溝通。

國民黨員是否能持續增加帶來新氣象？文化大學廣告系教授紐則勳表示，現在可能是蜜月期，大家對鄭麗文有期待，但若要延續這波入黨的長尾效應，要考驗的是鄭麗文對縣市長提名的果斷決策能力，及面對民進黨抗中牌的謀略。

紐則勳說，2026縣市長提名，綠白已兵臨城下，但國民黨在台中、新北及宜蘭提名以拖待變，不敢啟動徵召，民眾黨確定選新北市長已動員，藍白若要合作，黃國昌深知國民黨時間更急迫，若國民黨遲未定調都要進行初選，任何人都可當黨主席。至於兩岸議題，國民黨也要有反擊民進黨抗中牌的謀略，若僅嘴巴反擊，中間選民不買單，無法爭取中間選民認同。

中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪認為，鄭麗文口才犀利、辯才無礙，對中國大陸善意的明確路線打中很多老一輩黨員心聲，導致回復黨籍的黨員增加，但年輕黨員並不多，未來能否持續擴大支持群仍有待觀察。