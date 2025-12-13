被問藍白合進度 鄭麗文：新北提名進度順利、先進行黨內協調溝通

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，被問及藍白合議題，鄭麗文表示，她知道大家非常關心新北市的提名進度，不論最後提名的是誰，有意問鼎的這些朋友，也都會全力輔選，現在黨內也是按照通過的提名辦法，先進行黨內的協調溝通。

鄭麗文表示，新北市的提名進度，到目前為止都非常的順利，之前藍白會的時候，也很感謝民眾黨主席黃國昌公開，兩黨都表示了高度的誠意，黃國昌也公開說過，他希望能夠盡全力的來爭取新北市民的認同，但是呢最後呢藍白一定是會為大家來推選出最適合最強最能夠勝選的人選。

鄭麗文說，不管最後提名的是誰，有意問鼎的這些優秀的朋友，包括黃國昌在內，也都會願意全力輔選，未來藍白一定會在新北市，展現大團結、大合作的氣象，現在也是按照通過的提名辦法，先進行國民黨黨內的協調跟溝通。