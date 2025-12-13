聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，立委王育敏團結黨員，目標2026大勝、2028重返執政。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，立委王育敏團結黨員，目標2026大勝、2028重返執政。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外傳藍營曾與前縣長吳容輝接觸，副主席季麟連今到嘉義縣參加黨慶未證實，立委王育敏則強調，在野大聯盟會結合所有優秀力量。

國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏說，嘉義縣是艱困選區，國民黨持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，也會一併納入考量，結合在野所有力量，推出最強人選，最近大家提到前副縣長吳容輝，他對嘉義縣政非常嫻熟，不排斥未來有更進一步接觸。

季麟連說，國民黨在地方上的問題就是人才太多，每個人都很優秀，需經審查委員會、協調委員會討論，最後一定會推出最強的人選，第一階段徵召現任人選，較無爭議的第二階段，艱困選區則是第三階段，會完備提名程序，盡快推出名單，讓大家有時間備戰。

據了解，藍營及綠營人士都曾與吳容輝接觸談話，但他擔任中選會代理主委職務不便。國民黨嘉義縣黨部今在白人牙膏觀光工廠戴相府舉辦黨慶活動，季麟連未正面證實。黨籍議員李國勝、詹琬蓁、吳思蓉等人到場，無黨籍東石鄉長林俊雄也趕赴出席。

王育敏說，國民黨和庶民站在一起，認捐3千顆高麗菜，做公益擴散力量，服務更多嘉義縣鄉親，發揮溫暖且重要的力量，明年是地方重要的九合一大選，許多議員尋求連任，大家要多多支持國民黨人選，也要支持在野大聯盟人選，2026大勝、2028重返執政。

國民黨副主席季麟連（右）、嘉義縣黨部主委王育敏（左）今天參加嘉義縣黨部黨慶活動。記者黃于凡／攝影
國民黨副主席季麟連（右）、嘉義縣黨部主委王育敏（左）今天參加嘉義縣黨部黨慶活動。記者黃于凡／攝影
國民黨副主席季麟連今天參加嘉義縣黨部黨慶活動。記者黃于凡／攝影
國民黨副主席季麟連今天參加嘉義縣黨部黨慶活動。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，切蛋糕慶祝131周年。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，切蛋糕慶祝131周年。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，認捐高麗菜幫助農民，一大早就排起長隊。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，認捐高麗菜幫助農民，一大早就排起長隊。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，無黨籍東石鄉長林俊雄（左一）趕赴參加。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部今天舉辦黨慶活動，無黨籍東石鄉長林俊雄（左一）趕赴參加。記者黃于凡／攝影

嘉義 國民黨 王育敏 翁章梁

延伸閱讀

監視影像保存傳雲端爭議露曙光 兒托專法拚立院本會期三讀

獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 國民黨：藍白3參選人有整合共識

化妝品摻蘇丹紅…立委質疑未從源頭把關 食藥署：將實施原料精準查驗

相關新聞

民進黨彰化縣長「類初選」衝刺 4強周末全力拚民調

民進黨下屆彰化縣長提名，將採「類初選」方式，訂本月15日到18日擇一日民調。今天是民調前最後一個周末，四名參選人無不足勁...

2026布局受關注 爭取新北市長選舉？劉和然喊「這方式」對藍營最好

藍白合受到外界關注，新北市副市長劉和然今出席國民黨新北黨部131周年黨慶前受訪，劉和然表示，他覺得按照黨的機制走，是對國...

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

國民黨黨主席鄭麗文上任後，新進黨員及重返國民黨的回復黨員攀升，新北市黨部表示，11月份新入黨及回復黨籍共約500人，其中...

被問藍白合進度 鄭麗文：新北提名進度順利、先進行黨內協調溝通

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，被問及藍白合議題，鄭麗文表示，她知道大家非常關心新北市的提名進度，不論最...

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

國民黨立委張嘉郡日前表態爭取黨內提名參選雲林縣長，盼延續姑姑張麗善的執政成果，並已於11月請辭縣黨部主委，新任主委簡明欽...

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。