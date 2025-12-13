聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選
嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外傳藍營曾與前縣長吳容輝接觸，副主席季麟連今到嘉義縣參加黨慶未證實，立委王育敏則強調，在野大聯盟會結合所有優秀力量。
國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏說，嘉義縣是艱困選區，國民黨持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，也會一併納入考量，結合在野所有力量，推出最強人選，最近大家提到前副縣長吳容輝，他對嘉義縣政非常嫻熟，不排斥未來有更進一步接觸。
季麟連說，國民黨在地方上的問題就是人才太多，每個人都很優秀，需經審查委員會、協調委員會討論，最後一定會推出最強的人選，第一階段徵召現任人選，較無爭議的第二階段，艱困選區則是第三階段，會完備提名程序，盡快推出名單，讓大家有時間備戰。
據了解，藍營及綠營人士都曾與吳容輝接觸談話，但他擔任中選會代理主委職務不便。國民黨嘉義縣黨部今在白人牙膏觀光工廠戴相府舉辦黨慶活動，季麟連未正面證實。黨籍議員李國勝、詹琬蓁、吳思蓉等人到場，無黨籍東石鄉長林俊雄也趕赴出席。
王育敏說，國民黨和庶民站在一起，認捐3千顆高麗菜，做公益擴散力量，服務更多嘉義縣鄉親，發揮溫暖且重要的力量，明年是地方重要的九合一大選，許多議員尋求連任，大家要多多支持國民黨人選，也要支持在野大聯盟人選，2026大勝、2028重返執政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言