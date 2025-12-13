快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今上午臨時開記者會。記者張曼蘋／攝影
民眾黨前發言人李有宜退黨，外界討論可能與提名有關，民眾黨代表也連署盼在大巨蛋開臨時黨代表大會，討論2026提名時程。民眾黨主席黃國昌表示，黨代表共151位，構想有創意，但恐怕也要注意大巨蛋沒有開放政治活動，另民眾黨議員提名作業已是3個主要政黨中跑最快的。

黃國昌今在中央黨部受訪，表示民眾黨是非常有制度的政黨，黨代表要連署就連署，他從來沒有去干預或介入，只是他昨天去了解，「我聽了有一點驚訝，因為我們的黨代表總共151位，在大巨蛋開黨代表大會，這個構想當然很有創意，但恐怕也要注意到大巨蛋目前沒有開放進行政治的活動。」

黃國昌指出，針對縣市議員提名，就是按照今年夏季通過的提名條例，相關程序及機制目前都在逐步進行中，至於提名的原則，一開始也跟大家講，先易後難，簡單的先處理，難的放在後面。

黃國昌說，如果跟其他兩大黨相比，民眾黨的議員提名作業應該是最快的，他目前掌握到的資訊，民眾黨議員的提名作業是3個主要政黨裡面跑的最前面、最快的，至於說每一個選區提名什麼時候會成熟，一定要尊重地方主委意見，因為每一個地方都有地方層級的選舉對策委員會，要去進行相關提名及評鑑，及如果有多人角逐的協調，跟接下來如果有競爭的初選。

黃國昌強調，初選的規則從頭到尾都很清楚，全民調沒有什麼只問黨員的，沒有這種事情，就是全民調，請大家稍安勿躁，民眾黨不僅跑得快，接下來一波波不會停止下來，民眾黨是一個非常有制度，且非常有節奏的在進行有關議員提名的作業。

謝幸恩稱檢察官追問政治關聯 北檢：誤導視聽

黨代表連署大巨蛋開臨時會談2026 黃國昌憂沒開放政治活動

