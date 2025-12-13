聽新聞
影／綠營高雄市長初選激戰 柯志恩：等對手底定再調整藍營步伐
民進黨高雄市長初選逼近，4搶1競爭日趨白熱化，外界關注藍營選戰布局，國民黨則由立委柯志恩定於一尊，她今天受訪說，綠營參選人大多跟著市長陳其邁的節奏，短期內難有太多個別的動作，藍營沒有初選的壓力，等對手底定後，再行調整步伐。
柯志恩表示，民進黨初選就快到，競爭非常激烈，4立委參選人目前為止也跟著陳其邁市長，難有較明確的動向，相較之下，國民黨沒有承受初選壓力，規畫時程上相對彈性。
柯志恩說，民進黨初選結果確定人選之後，會再重新調整步伐，依既定規畫推進選戰節奏，預計農曆年後陸續對外發表政見，展開一系列基層行程，包括宮廟廟口開講，及與地方議員、里長的座談交流。
談及選戰應對態勢，柯坦言，對手陣營展現很有把握，這是因為民進黨長期執政，無論行政資源、人脈或組織動員皆具優勢，對在野的國民黨而言，選戰勢必艱辛，但「他們不弱，我們也很強」，將全力應戰，選戰仍有可為空間。
柯強調，國民黨在地方議員與基層組織的動能不容小覷，仍握有基層實力，團結力量將成為關鍵，議員與里長系統的動能將成為重要支撐，憑藉地方基層凝聚力與投入，未來不管綠營誰出線，國民黨將全力打好這場選戰，「相信這一仗會打得非常漂亮，贏得最後的勝利」。
