藍竹縣長3搶1網內互打 楊文科引「馬謖失街亭」典故示警

國民黨2026新竹縣長初選呈「3搶1」，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩、林思銘表態參選。初選機制尚未公布，但3人看板戰已開打，新竹縣長楊文科至今未明確表態支持人選，但他今出席新竹縣黨部131周年黨慶時以馬謖失街亭、諸葛亮揮淚斬馬謖等典故強調紀律與團結的重要性。

楊文科至今未明確表態支持人選，他今出席黨慶活動時表示，國民黨要在2028年重返中央執政，2026年地方首長選舉是關鍵一役，必須「拿出魄力、做出最好的選擇」。他並以三國典故「揮淚斬馬謖」比喻紀律與團結的重要性，強調面對不服從命令、影響整體戰局的行為，也必須堅守原則。

楊文科也回顧國民黨在新竹縣的執政成果，表示這幾年與縣議長張鎮榮、副縣長陳見賢攜手推動科技產業、ICT產業及AI園區發展，並兼顧老中青幼各族群的照顧政策，相關施政成果地方鄉親都有所感受。他直言，外界近期傳出「新竹縣很危險」的說法，他並不認同，強調新竹縣藍營向來團結，2026年縣長選舉必須展現決心與氣勢，不能被民進黨看輕。

今天的黨慶活動中，已表態參選的立委徐欣瑩、林思銘因立法院黨團甲級動員未能出席；副縣長陳見賢則在國民黨中央副主席張榮恭手中接下縣黨部主任委員聘書。張榮恭說，面對兩岸的局勢民進黨因應方式只是買武器，為了台灣的安全與兩岸和平，國民黨重返執政非常重要。

新竹縣黨部主委的陳見賢指出，新竹具有高度戰略重要性，不僅設有空軍基地，距離中國大陸僅約68海里，湖口亦有戰車部隊與裝甲學校，科學園區與工業區更是台灣經濟命脈所在，一旦兩岸發生衝突，新竹勢必首當其衝。呼籲黨員全力支持黨主席鄭麗文，協助國民黨重返執政。