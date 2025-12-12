爭縣長提名！彰化民進黨四強周末衝刺 寄望聲勢直攻2026

下屆彰化縣長選舉，國民兩黨都尚未正式提名，但民進黨下周將擇一晚進行市內電話民調作為內部參考。今天起全面禁止付費廣告宣傳，但掃街、拜票、造勢仍可持續。本周末成最後衝刺，有人回防本命區密集掃街，有人以大型造勢拚場。黨內人士評估，目前四人士氣高昂、競爭激烈，真正關鍵仍在提名後是否能快速整合。

參與提名的四人包括正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富。黨內人士指出，現階段各陣營全力衝刺，「人人有機會、各個沒把握」，四人都想在民調中搶下第一，看板、布條與各式曝光全面加碼，希望一旦出線，就能延續聲勢並帶進明年大選。

民進黨選對會將在12月15日至18日間擇一天進行民調，並在12月底前拍板提名。12月12日起，電視、電台、網路等付費廣告與政論節目宣傳都禁止。彰化縣黨部主委楊富鈞說，候選人仍可在個人臉書發文，徒步、車掃、站路口等拜票形式也都允許。

楊富鈞強調，最後的人選確定後，團結最為重要，但對整合並不悲觀，認為民進黨在重大選戰前向來能自然歸隊。

初選進入白熱化，四位參選人本周末同步衝刺。邱建富主打政策，周六在華陽市場前舉辦「團結晚會」，分享「準備12年的彰化藍圖」，強調好政策不分藍綠，只要對鄉親有利就應延續。

陳素月則推出「專屬車貼」展現動員能量，昨日集結逾百輛車貼上「唯一支持陳素月」。她比喻初選如百米賽跑，已進入最後十公尺，呼籲支持者晚上留在家「幫素月顧電話」。

黃秀芳除了掃街，也以公益活動累積能見度，昨牽線捐贈26部復健器材給全縣關懷據點，同時持續站路口拜票。她預計周末回防北彰化，並呼籲支持者接到電話民調時「唯一支持黃秀芳」。