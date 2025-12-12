快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

爭縣長提名！彰化民進黨四強周末衝刺 寄望聲勢直攻2026

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
立委陳素月推出「專屬車貼」展現動員能量，昨日集結逾百輛車貼上「唯一支持陳素月」。圖／陳素月團隊提供
立委陳素月推出「專屬車貼」展現動員能量，昨日集結逾百輛車貼上「唯一支持陳素月」。圖／陳素月團隊提供

下屆彰化縣長選舉，國民兩黨都尚未正式提名，但民進黨下周將擇一晚進行市內電話民調作為內部參考。今天起全面禁止付費廣告宣傳，但掃街、拜票、造勢仍可持續。本周末成最後衝刺，有人回防本命區密集掃街，有人以大型造勢拚場。黨內人士評估，目前四人士氣高昂、競爭激烈，真正關鍵仍在提名後是否能快速整合。

參與提名的四人包括正國會立委黃秀芳、新系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富。黨內人士指出，現階段各陣營全力衝刺，「人人有機會、各個沒把握」，四人都想在民調中搶下第一，看板、布條與各式曝光全面加碼，希望一旦出線，就能延續聲勢並帶進明年大選。

民進黨選對會將在12月15日至18日間擇一天進行民調，並在12月底前拍板提名。12月12日起，電視、電台、網路等付費廣告與政論節目宣傳都禁止。彰化縣黨部主委楊富鈞說，候選人仍可在個人臉書發文，徒步、車掃、站路口等拜票形式也都允許。

楊富鈞強調，最後的人選確定後，團結最為重要，但對整合並不悲觀，認為民進黨在重大選戰前向來能自然歸隊。

初選進入白熱化，四位參選人本周末同步衝刺。邱建富主打政策，周六在華陽市場前舉辦「團結晚會」，分享「準備12年的彰化藍圖」，強調好政策不分藍綠，只要對鄉親有利就應延續。

陳素月則推出「專屬車貼」展現動員能量，昨日集結逾百輛車貼上「唯一支持陳素月」。她比喻初選如百米賽跑，已進入最後十公尺，呼籲支持者晚上留在家「幫素月顧電話」。

黃秀芳除了掃街，也以公益活動累積能見度，昨牽線捐贈26部復健器材給全縣關懷據點，同時持續站路口拜票。她預計周末回防北彰化，並呼籲支持者接到電話民調時「唯一支持黃秀芳」。

林世賢周日舉辦「彰化勝利團結」造勢大會，盼以大場凝聚基本盤。他提醒支持者，民調中「無論怎麼問、問到誰，都回答唯一支持林世賢」，並務必完整聽完訪問。

前彰化市長邱建富持續掃街拜票，明天將舉行大型造勢活動。圖／邱建富團隊提供
前彰化市長邱建富持續掃街拜票，明天將舉行大型造勢活動。圖／邱建富團隊提供
立委黃秀芳今天到田中拜票，預計周末回防北彰化。圖／黃秀芳團隊提供
立委黃秀芳今天到田中拜票，預計周末回防北彰化。圖／黃秀芳團隊提供
彰化市長林世賢周日舉辦「彰化勝利團結」造勢大會，盼以大場凝聚基本盤。圖／林世賢提供
彰化市長林世賢周日舉辦「彰化勝利團結」造勢大會，盼以大場凝聚基本盤。圖／林世賢提供

民調 林世賢

延伸閱讀

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

相關新聞

爭縣長提名！彰化民進黨四強周末衝刺 寄望聲勢直攻2026

下屆彰化縣長選舉，國民兩黨都尚未正式提名，但民進黨下周將擇一晚進行市內電話民調作為內部參考。今天起全面禁止付費廣告宣傳，...

藍營內參民調曝光！江啟臣大幅領先 何欣純冷回：讓鄭麗文自己解讀

2026年台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨尚未公布人選，有媒體報導「國民黨內部民調」今天曝光，資料顯示...

台南最新民調出爐…林俊憲發動攻勢民調漸增 未影響陳亭妃過半支持

民進黨2026年縣市長初選在即，有意參選台南市長的民進黨立法委員林俊憲近日加強火力，批評黨內初選競爭者、民進黨立委陳亭妃...

許智傑12月21日鳳山大造勢 3名角逐高市長黨內初選綠委都鍾愛此場地

高雄四綠委爭取2026高雄市長提名，繼邱議瑩之後，許智傑也宣布12月21日要在鳳山本命區、高捷鳳山西站旁舉辦大造勢，隔周...

兒涉校園霸凌爭議落幕…賴瑞隆今恢復競選 支持者送花喊加油

參加民進黨高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆日前爆發兒子涉校園霸凌爭議，7日受害者家長出面接受道歉。風波過後，賴瑞隆今早恢復市...

江和樹肯定吳皇昇「是人才」 民眾黨台中北屯市議員戰局整合現契機

民眾黨參選台中市北區市議員原是4搶1的局面，但今在有意參選者之一的前市府新聞局長吳皇昇貼出他和市議員江和樹的合照，以及江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。