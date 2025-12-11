快訊

藍營內參民調曝光！江啟臣大幅領先 何欣純冷回：讓鄭麗文自己解讀

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（左四）、立委楊瓊瓔（左六）和立委何欣純（右二）曾在台中市東勢區活動中同台。記者游振昇／攝影

2026年台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨尚未公布人選，有媒體報導「國民黨內部民調」今天曝光，資料顯示立法院副院長江啟臣，雖尚未宣布參選，但民調領先何近20%，且贏黨內對手楊瓊瓔。江辦對此不回應，何欣純說就讓國民黨主席鄭麗文「自己去解讀」。楊說，不管什麼來源的民調，都會認真參考。 

據指出，民調中支持江啟臣角逐台中市長的比例41.4%，支持楊瓊瓔參選比例12.9%。若與民進黨競爭對手、立委何欣純對比，江支持度39.9%、何為19.9%；楊以28.2%支持度對上何的26.8%。

立委何欣純表示，楊瓊瓔委員宣布參與初選後。江啟臣副院長領先的民調陸續出爐。她先恭喜江副院長。不過民調的市長滿意度跟政黨支持度都跟我們一般的認知有差距。既然是政黨內參民調。就讓國民黨鄭麗文主席自己去解讀

楊瓊瓔則說，不管什麼來源的民調，數字高低都會認真參考，但不會影響她努力爭取為台中市民奉獻的立場。很多鄉親也覺得這個民調沒有看到委託和執行的單位，所以鼓勵她不要受到影響。楊瓊瓔說感謝所有民眾的建議，她就是每天持續30多年一步一腳印的努力，在大街小巷穿梭、走訪，讓更多的人看見真正的楊瓊瓔，希望他們也可以喜歡、支持楊瓊瓔，給楊瓊瓔一個機會。

民調 楊瓊瓔 何欣純 國民黨 江啟臣 鄭麗文 民進黨

