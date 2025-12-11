台南最新民調出爐…林俊憲發動攻勢民調漸增 未影響陳亭妃過半支持

民進黨2026年縣市長初選在即，有意參選台南市長的民進黨立法委員林俊憲近日加強火力，批評黨內初選競爭者、民進黨立委陳亭妃「跑票叛黨」、「真材實料或空心草包？」，試圖拉攏深綠支持者。不過，鋒燦傳媒今天公布最新台南民調，林俊憲仍未影響陳亭妃的領先態勢。

林俊憲近日接受媒體訪問，多次暗指陳亭妃有跑票叛黨歷史，甚至還直指賴清德總統「怎麼敢放心把台南交給陳亭妃」，黨內互打儼然檯面化。鋒燦傳媒今天公布最新民調，在民進黨初選民調模式下，林俊憲雖以44.9%首次「突破麻花」贏過國民黨立委謝龍介30.9%；陳亭妃仍以53.2%支持度，大幅領先謝龍介的25.0%。

相較鋒燦傳媒10月公布的首次台南民調，陳亭妃過半支持度領先謝龍介並未改變，林俊憲則是伴隨謝龍介支持度下降約6個百分點，自己微幅提升3個百分點，可能原因除了近期藍白支持者內部廣傳「民調支持林俊憲、票投謝龍介」效應外，也包含隨民進黨初選將至，泛綠支持者對於民調更勇於表態等影響。

另外根據該民調報告指出，民進黨支持者對於2人的支持度原本從林俊憲以45.7%微幅領先陳亭妃41.0%，在這次「黃金交叉」變成陳亭妃以47.8%顯著超車林俊憲42.5%。

在補充調查「民進黨初選誰較可能勝出」的看好度方面，先前陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平，這次陳亭妃以42.5%甩尾林俊憲34.4%。

交叉分析部分，陳亭妃在各年齡層（20-29歲、30-39歲、40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上）支持度皆勝過謝龍介，林俊憲則在青年族群（30-39歲）與謝龍介持平。該民調此次也納入國民黨前立法委員陳以信，在陳亭妃、林俊憲分別對決陳以信情況下，陳亭妃（61.6%）及林俊憲（50.8%）皆以過半支持度輾壓陳以信（9.0%、13.9%），顯見陳以信宣布參選至今尚未能影響謝龍介既有優勢。

該份民調由鋒燦傳媒委託循證民調有限公司執行，針對台南市37個行政區採取隨機抽樣方式進行市話調查，訪問對象為年滿20歲以上市民，調查期間為本月8日至9日，樣本數為1207，信心水準訂為95%情況下，抽樣誤差約為±2.82%，最後再針對性別、年齡與戶籍進行加權處理。其問卷設計顯按照民進黨初選的「對比式」題目進行調查。