許智傑12月21日鳳山大造勢 3名角逐高市長黨內初選綠委都鍾愛此場地

高雄四綠委爭取2026高雄市長提名，繼邱議瑩之後，許智傑也宣布12月21日要在鳳山本命區、高捷鳳山西站旁舉辦大造勢，隔周（12月27日）則換林岱樺在同場地辦鳳山造勢，4人中僅賴瑞隆未規畫辦大型造勢。

許智傑主張結合南高屏一日生活圈，推動北高雄科技副都心，南高雄AI軟體及金融中心、東高雄溫泉觀光特區，西高雄郵輪及智慧港口，讓海空雙軸拚觀光拚經濟。他表示，將加強長照及老弱婦孺的福利與照顧，下一個10年高雄將迎來最關鍵的城市轉型，他已準備好跟市民朋友作伙打拚。

鳳山西站旁空地至少可擺1萬張以上椅子，立委邱議瑩11月30日剛辦過造勢，許智傑12月21日（周日）下午3時30分至5時在同場地辦大型造勢。

此外，立委林岱樺「三山造勢」已經辦過岡山場及旗山場，她日前在高市議會受訪時預告，鳳山場預計在12月27日（周六）舉辦。據了解，林岱樺的鳳山造勢場跟其他兩人一樣，都選在高捷鳳山西站旁空地。