聽新聞
0:00 / 0:00
許智傑12月21日鳳山大造勢 3名角逐高市長黨內初選綠委都鍾愛此場地
高雄四綠委爭取2026高雄市長提名，繼邱議瑩之後，許智傑也宣布12月21日要在鳳山本命區、高捷鳳山西站旁舉辦大造勢，隔周（12月27日）則換林岱樺在同場地辦鳳山造勢，4人中僅賴瑞隆未規畫辦大型造勢。
許智傑主張結合南高屏一日生活圈，推動北高雄科技副都心，南高雄AI軟體及金融中心、東高雄溫泉觀光特區，西高雄郵輪及智慧港口，讓海空雙軸拚觀光拚經濟。他表示，將加強長照及老弱婦孺的福利與照顧，下一個10年高雄將迎來最關鍵的城市轉型，他已準備好跟市民朋友作伙打拚。
鳳山西站旁空地至少可擺1萬張以上椅子，立委邱議瑩11月30日剛辦過造勢，許智傑12月21日（周日）下午3時30分至5時在同場地辦大型造勢。
此外，立委林岱樺「三山造勢」已經辦過岡山場及旗山場，她日前在高市議會受訪時預告，鳳山場預計在12月27日（周六）舉辦。據了解，林岱樺的鳳山造勢場跟其他兩人一樣，都選在高捷鳳山西站旁空地。
高捷鳳山西站附近有多處空地，鳳山三井LaLaport興建中，預計明年第三季開幕。此處除交通方便外，閒置空間多且馬路寬敞，市長陳其邁競選連任期間，也曾在議會路與光華路口設立競選總部，就近舉辦大型造勢活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言