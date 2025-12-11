快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

聽新聞
0:00 / 0:00

許智傑12月21日鳳山大造勢 3名角逐高市長黨內初選綠委都鍾愛此場地

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩11月30日在高捷鳳山西站旁辦過大型造勢活動，這裡不僅離捷運站近，離高速公路中正交流道也近，加上道路寬敞，遊覽車停靠方便。圖／本報資料照
立委邱議瑩11月30日在高捷鳳山西站旁辦過大型造勢活動，這裡不僅離捷運站近，離高速公路中正交流道也近，加上道路寬敞，遊覽車停靠方便。圖／本報資料照

高雄四綠委爭取2026高雄市長提名，繼邱議瑩之後，許智傑也宣布12月21日要在鳳山本命區、高捷鳳山西站旁舉辦大造勢，隔周（12月27日）則換林岱樺在同場地辦鳳山造勢，4人中僅賴瑞隆未規畫辦大型造勢。

許智傑主張結合南高屏一日生活圈，推動北高雄科技副都心，南高雄AI軟體及金融中心、東高雄溫泉觀光特區，西高雄郵輪及智慧港口，讓海空雙軸拚觀光拚經濟。他表示，將加強長照及老弱婦孺的福利與照顧，下一個10年高雄將迎來最關鍵的城市轉型，他已準備好跟市民朋友作伙打拚。

鳳山西站旁空地至少可擺1萬張以上椅子，立委邱議瑩11月30日剛辦過造勢，許智傑12月21日（周日）下午3時30分至5時在同場地辦大型造勢。

此外，立委林岱樺「三山造勢」已經辦過岡山場及旗山場，她日前在高市議會受訪時預告，鳳山場預計在12月27日（周六）舉辦。據了解，林岱樺的鳳山造勢場跟其他兩人一樣，都選在高捷鳳山西站旁空地。

高捷鳳山西站附近有多處空地，鳳山三井LaLaport興建中，預計明年第三季開幕。此處除交通方便外，閒置空間多且馬路寬敞，市長陳其邁競選連任期間，也曾在議會路與光華路口設立競選總部，就近舉辦大型造勢活動。

立委許智傑宣布12月21日下午將在本命區鳳山舉辦大型造勢活動。圖／取自許智傑臉書
立委許智傑宣布12月21日下午將在本命區鳳山舉辦大型造勢活動。圖／取自許智傑臉書

高捷 許智傑 林岱樺 邱議瑩 綠委

延伸閱讀

助理費除罪引爭議 法務部：涉公共利益及廉政應審慎研議

林岱樺首場政策說明會盼引進軍工產業 前交長賀陳旦現身力挺

林岱樺首場政策說明會談產業升級 前交通部長賀陳旦意外現身力挺

賴瑞隆兒涉霸凌完成和解 對手林岱樺、邱議瑩、許智傑相繼發聲

相關新聞

許智傑12月21日鳳山大造勢 3名角逐高市長黨內初選綠委都鍾愛此場地

高雄四綠委爭取2026高雄市長提名，繼邱議瑩之後，許智傑也宣布12月21日要在鳳山本命區、高捷鳳山西站旁舉辦大造勢，隔周...

兒涉校園霸凌爭議落幕…賴瑞隆今恢復競選 支持者送花喊加油

參加民進黨高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆日前爆發兒子涉校園霸凌爭議，7日受害者家長出面接受道歉。風波過後，賴瑞隆今早恢復市...

江和樹肯定吳皇昇「是人才」 民眾黨台中北屯市議員戰局整合現契機

民眾黨參選台中市北區市議員原是4搶1的局面，但今在有意參選者之一的前市府新聞局長吳皇昇貼出他和市議員江和樹的合照，以及江...

民進黨台中市黨團總召交接 新總召周永鴻預計擴大幹部群

民進黨台中市議會黨團今天總召交接，原總召王立任卸任，新總召周永鴻接任，台中市長盧秀燕到場祝賀。周永鴻表示，明年是選舉年，...

將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純最近赴新加坡參訪，她說新加坡發展大型會展中心的設施、與營運模式，吸引國際企業與旅客到...

「小商人」不看好張啓楷選嘉市長 張啓楷親回留言21字

PTT知名網紅「小商人」，每逢重大政治事件總以犀利評論掀起社群熱潮。他經營的臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。