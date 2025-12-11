兒涉校園霸凌爭議落幕…賴瑞隆今恢復競選 支持者送花喊加油

參加民進黨高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆日前爆發兒子涉校園霸凌爭議，7日受害者家長出面接受道歉。風波過後，賴瑞隆今早恢復市場拜票行程，支持者送上花束為他加油打氣。賴瑞隆強調，他會持續謙卑誠懇態度，用心傾聽民意。

高雄4名綠委爭取2026市長提名，立委賴瑞隆今早前往本命區小港二苓市場掃街拜票，逐一與市場攤商及市民互動致意，許多民眾主動握手，更有支持者致贈鮮花為他加油打氣。