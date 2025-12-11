兒涉校園霸凌爭議落幕…賴瑞隆今恢復競選 支持者送花喊加油

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆恢復高雄市長初選競選節奏，今早前往小港區二苓市場拜票尋求支持。圖／賴瑞隆辦公室提供
參加民進黨高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆日前爆發兒子涉校園霸凌爭議，7日受害者家長出面接受道歉。風波過後，賴瑞隆今早恢復市場拜票行程，支持者送上花束為他加油打氣。賴瑞隆強調，他會持續謙卑誠懇態度，用心傾聽民意。

高雄4名綠委爭取2026市長提名，立委賴瑞隆今早前往本命區小港二苓市場掃街拜票，逐一與市場攤商及市民互動致意，許多民眾主動握手，更有支持者致贈鮮花為他加油打氣。

賴瑞隆的母親曾在市場擺攤謀生，他從小在菜市場長大，此次初選更勤走各地大小市場。他表示，每次走進市場，都能深刻感受到高雄人的善良與溫度，這是高雄人表達支持和鼓勵最直接的方式，這些真誠和叮嚀是高雄很珍貴的價值，也是支持他持續往前的力量，未來會持續保持這樣的步調、勤走基層。

立委賴瑞隆今早前往小港區二苓市場掃街拜票，收到支持者贈花很感動。圖／賴瑞隆辦公室提供
賴瑞隆 拜票 綠委 霸凌

