江和樹肯定吳皇昇「是人才」 民眾黨台中北屯市議員戰局整合現契機

民眾黨參選台中市北區市議員原是4搶1的局面，但今在有意參選者之一的前市府新聞局長吳皇昇貼出他和市議員江和樹的合照，以及江和樹也在留言區表示「兄弟 你可以的 我們一起加油」下，出現整合契機。不過江和樹說，目前仍待月底會進一步協調，若協調不成，可能會再以民調決定參選人。

吳皇昇日前宣布已加入民眾黨並將參選北屯區市議員時，江和樹一度批評吳跟黨主席黃國昌出國，中央有偏袒，且江的議會主任邱于珊也已表示將參選。

吳皇昇上午主動前往江和樹的市議會研究室拜會，說明自己的參選理念，隨即並在臉書發布兩人的合影，並稱這是「大樹帶小草，紮根台中」、「和樹議員在議會的犀利問政、對地方的貼心服務，是我最珍貴的學習標竿」江亦在留言區表示「兄弟 你可以的 我們一起加油」。

江和樹說，聽了吳皇昇述說參選理念後，他感覺吳是學者，很高興民眾黨有人才能夠加入。加上吳有交通專業，又是學者，會受北屯區選民喜愛。未來若吳當選，民眾黨在議會成立黨團，吳會是戰將。他說，想想上一屆民眾黨的候選人有引起談論嗎？有吳的加入是好的。

據了解，目前另有意參選的還有民眾黨中央委員許瑞宏、邱于珊和前埔里鎮代會副主席陳諭韋。許上午表示會登記參與初選，邱則已掛上多個看板，陳諭韋最近在臉書上都自稱是無黨籍參選人，市黨部主委陳清龍已表示，距離黨的提名及議員參選登記還有一段時間，他會再跟陳諭韋協調，若最後她真的要自行參選，希望她能主動退黨。