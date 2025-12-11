快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

江和樹肯定吳皇昇「是人才」 民眾黨台中北屯市議員戰局整合現契機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
吳皇昇上午主動前往江和樹的市議會研究室拜會，說明自己的參選理念，隨即並在臉書發布兩人的合影。圖／取自吳皇昇臉書
吳皇昇上午主動前往江和樹的市議會研究室拜會，說明自己的參選理念，隨即並在臉書發布兩人的合影。圖／取自吳皇昇臉書

民眾黨參選台中市北區市議員原是4搶1的局面，但今在有意參選者之一的前市府新聞局長吳皇昇貼出他和市議員江和樹的合照，以及江和樹也在留言區表示「兄弟 你可以的 我們一起加油」下，出現整合契機。不過江和樹說，目前仍待月底會進一步協調，若協調不成，可能會再以民調決定參選人。

吳皇昇日前宣布已加入民眾黨並將參選北屯區市議員時，江和樹一度批評吳跟黨主席黃國昌出國，中央有偏袒，且江的議會主任邱于珊也已表示將參選。

吳皇昇上午主動前往江和樹的市議會研究室拜會，說明自己的參選理念，隨即並在臉書發布兩人的合影，並稱這是「大樹帶小草，紮根台中」、「和樹議員在議會的犀利問政、對地方的貼心服務，是我最珍貴的學習標竿」江亦在留言區表示「兄弟 你可以的 我們一起加油」。

江和樹說，聽了吳皇昇述說參選理念後，他感覺吳是學者，很高興民眾黨有人才能夠加入。加上吳有交通專業，又是學者，會受北屯區選民喜愛。未來若吳當選，民眾黨在議會成立黨團，吳會是戰將。他說，想想上一屆民眾黨的候選人有引起談論嗎？有吳的加入是好的。

據了解，目前另有意參選的還有民眾黨中央委員許瑞宏、邱于珊和前埔里鎮代會副主席陳諭韋。許上午表示會登記參與初選，邱則已掛上多個看板，陳諭韋最近在臉書上都自稱是無黨籍參選人，市黨部主委陳清龍已表示，距離黨的提名及議員參選登記還有一段時間，他會再跟陳諭韋協調，若最後她真的要自行參選，希望她能主動退黨。

江和樹 民眾黨 議員

延伸閱讀

影／居民抗議儲能場當鄰居 業者：安全標準遠高於一般儲能

「925萬顆電池」在住家旁？豐原人怒吼滾出去 業者說話了

台中市輕熟女北屯闖紅燈 撞上機車騎士傷重不治

台中連6年米其林推薦餐廳推年菜 旗下餐廳旗艦店也搶進北屯機捷特區

相關新聞

江和樹肯定吳皇昇「是人才」 民眾黨台中北屯市議員戰局整合現契機

民眾黨參選台中市北區市議員原是4搶1的局面，但今在有意參選者之一的前市府新聞局長吳皇昇貼出他和市議員江和樹的合照，以及江...

民進黨台中市黨團總召交接 新總召周永鴻預計擴大幹部群

民進黨台中市議會黨團今天總召交接，原總召王立任卸任，新總召周永鴻接任，台中市長盧秀燕到場祝賀。周永鴻表示，明年是選舉年，...

將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純最近赴新加坡參訪，她說新加坡發展大型會展中心的設施、與營運模式，吸引國際企業與旅客到...

「小商人」不看好張啓楷選嘉市長 張啓楷親回留言21字

PTT知名網紅「小商人」，每逢重大政治事件總以犀利評論掀起社群熱潮。他經營的臉書粉絲專頁「Gtokevin小商人靠北幹古...

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

民進黨彰化縣長「類初選」電話民調日程將在15到18日進行，參選人、彰化市長林世賢把握最後關鍵時刻，全力衝刺基層。林世賢表...

2026大選5縣市有望藍天變綠地？ 徐國勇：各選區都戰戰兢兢

媒體人黃暐瀚評估，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣2026年有機會翻轉「藍天變綠地」。民進黨秘書長徐國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。