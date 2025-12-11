快訊

民進黨台中市黨團總召交接 新總召周永鴻預計擴大幹部群

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市黨團原總召王立任（左）、新總召周永鴻（右）在民進黨台中市黨部主委許木桂（中）見證下交接印信。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市黨團原總召王立任（左）、新總召周永鴻（右）在民進黨台中市黨部主委許木桂（中）見證下交接印信。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市議會黨團今天總召交接，原總召王立任卸任，新總召周永鴻接任，台中市長盧秀燕到場祝賀。周永鴻表示，明年是選舉年，黨團的任務還是以監督市政為主，也要協助選舉甚至可能的公投，因此會擴大幹部群，涵蓋老中青與原縣市區的完整陣容。

台中市議會今天定期會閉幕，也是今年最後一次開定期會，民進黨團依照慣例，在閉會日交接總召。王立任表示，這一年來黨團同仁積極配合、監督市政，是一個美好的團隊，留下美好的回憶，相信周永鴻在明年的任期會表現得更好。

周永鴻說，議會監督行政部門就是為了讓政府更有效率、更能除錯，不管是公司治理還是民主政治，議會乃至在野黨的存在都是必要的，希望明年台中更加進步，所有的議會同仁都能在議場上監督、協助市府；明年也是選舉年，無論選舉如何，黨團重點還是把市府看好。

周永鴻指出，議會主軸是監督市政，但選舉的部分也得配合黨部、黨中央與市長候選人，且明年可能會有公民投票，黨團也得加強監督市府的選務辦理；為了因應這些工作，他希望擴大幹部群，包含副總召、總幹事、書記長、執行長等等，囊括資深、年輕、原縣區、原市區的議員。

目前周永鴻的新黨團幹部中，僅確定副總召陳俞融1人，周表示會在25日上任前，和各議員積極溝通，參考所有人的意見做出最終決定。

盧秀燕也到場祝賀，她先誇讚原總召王立任，對內發揮調和與鼎鼐的功能，對外不管是面對市府、國民黨團還是媒體，都能不卑不亢理性溝通；盧也指出，新任總召周永鴻政治經驗豐富，更難得的是當過政務官，非常了解政府運作，相信一定能勝任愉快。

周永鴻今年52歲，國立台灣大學政治學研究所碩士畢業，目前是台中市第五選區（神岡、大雅、潭子）議員，自2018年起連2屆當選；他曾擔任民進黨中執委，並在林佳龍時代擔任台中市政府民政局長。

民進黨台中市黨團新任總召交接，台中市長盧秀燕（前右五）、議會秘書長彭乾銘（前右三）等人到場祝賀。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市黨團新任總召交接，台中市長盧秀燕（前右五）、議會秘書長彭乾銘（前右三）等人到場祝賀。記者陳敬丰／攝影

周永鴻

