將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純最近赴新加坡參訪，她說新加坡發展大型會展中心的設施、與營運模式，吸引國際企業與旅客到訪，與全世界同步接軌，台中也有大型國際會展中心，未來台中「拚經濟」的模式一定要有更多元、靈活的思維與執行力。
她說，所謂「MICE」產業，即意味要結合「會議」 (Meeting)、「獎勵旅遊」(Incentive)、「大型國際會議」 (Convention)、「展覽活動」(Exhibition)，把買家、旅客帶進台中，把台中行銷給國際，作為台中前進的方向。
何欣純也走訪「新加坡國家體育場Singapore National Stadium」，了解BLACKPINK、Lady Gaga、火星人布魯諾、泰勒絲等多個國際巨星都已在新加坡舉辦過超大型演唱會。從軟硬體設施設備、交通接駁疏散動線規畫，以及如何串聯政府各項資源，創造「演唱會經濟」，都值得台中借鏡。
她也特別拜會新加坡大學專家學者和銀髮日照、安養及醫療照護等機構，並以台灣邁向「長照3.0」經驗與新加坡政策交流，並認為台灣與新加坡，無論學界、或是銀髮長照產業都交流密切，是彼此學習和參考的對象。
何欣純認為，台中擁有雄厚產業軟硬體實力、完整產業鏈和好山好水，擁有國際競爭優勢，希望百工百業能欣欣向榮，只要有心做、方向對、台中民生經濟一定蓬勃暢旺。
